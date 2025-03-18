İlker Sünneli, aynı acıyı ikinci kez yaşadı

2.5 yıldır pankreas kanseriyle mücadele eden ünlü oryantal Tanyeli, geçtiğimiz hafta durumu ağırlaşarak entübe edildiği hastanede 54 yaşında yaşamını yitirdi.

Tanyeli'nin oğlu Taylan Sadıkoğlu - eşi İlker Sünneli

"ÇOK TALİHSİZ BİR ADAM"

Tanyeli, geçtiğimiz yıl verdiği bir röportajda, bu durumu şu sözlerle anlatmıştı; "Eşime dedim ki 'Git, kendine yeni bir hayat kur. Ben kendime katlanamıyorum, başkasının bana katlanması daha zor.' Ama o gitmedi. Daha önce de eşini kanserden kaybetti. Çok talihsiz bir adam, bu süreci benimle de yaşıyor ama yine de bırakmadı beni. Gitmedi bir yere. Onun için çok zor ama ben güçlüyüm, Allah'ın izniyle atlatacağım."