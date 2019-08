İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İçişleri Bakanlığı tarafından terör örgütü ile bağlantıları ve haklarında devam eden soruşturmalar nedeniyle görevden uzaklaştırılan Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı ve Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk ile Diyarbakır'da bir araya gelerek, "Burada olmamızın tek sebebi size güç olmak ama daha ötesinde biz fark etmiyor aynı yerde görüyoruz kendimizi" dedi.

AA'nın haberine göre, Batman'da bir düğüne katılmak üzere Diyarbakır'a eşi Dilek İmamoğlu ile gelen Ekrem İmamoğlu, CHP il binasında düzenlenen basın toplantısında, seçilmiş belediye başkanlarının soyut ve hukukta karşılığı bulunmayan, kamu vicdanını ikna etmekten uzak sebeplerle görevden alınıp, yerlerine kayyum atanmasının gaflet ve dalalet olduğunu savundu. "Seçimle gelenin seçimle gitmediği yerde ne demokrasi olur ne hukukun üstünlüğü kalır. Vatandaşın sandıktan çıkan iradesi, bir takım makam sahiplerinin, kendi arzularına göre geçerli ya da geçersiz sayabileceği bir irade değildir" diyen İmamoğlu, vatandaşın seçme ve seçilme hakkını özgürce kullanmasının önüne engeller çıkarmanın, demokrasi dışı arayışlar içindeki kesimleri güçlendirmekten başka hiçbir işe yaramayacağını söyledi.

TAHİR ELÇİ'NİN MEZARINI ZİYARET ETTİ

Daha sonra Yeniköy Mezarlığı'nda eski Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi'nin mezarını ziyaret eden İmamoğlu, merkez Kayapınar İlçe Belediyesinde İçişleri Bakanlığı tarafından terör örgütü ile bağlantıları ve haklarında devam eden soruşturmalar nedeniyle 19 Ağustos'ta görevden uzaklaştırılan Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı ve Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk ile bir araya geldi.

'AYNI YERDE GÖRÜYORUZ KENDİMİZİ'

İmamoğlu, burada yaptığı konuşmada, "Burada olmamızın tek sebebi size güç olmak ama daha ötesinde biz fark etmiyor aynı yerde görüyoruz kendimizi. Efendim bana söylüyorlar, yarın 'sizin belediyenize de' ben kendi adıma hiç kaygı duymam, sizlerin de zerre kadar kaygı duyduğunuzu düşünmüyorum. Duyduğumuz kaygı ülkenin demokrasisine verilen zarar ve bu zarar eğer ülkenin demokrasisine verildiği takdirde biz başka sorunlarımızı çözemeyiz" ifadelerini kullandı.

'BİR AN ÖNCE BU YANLIŞTAN DÖNERLER'

Demokrasinin güçlenmesini, ülkedeki yerel yönetimdeki başkanların görevlerini iyi yapmak için yarışmasını ve mücadele etmesini istediklerini kaydeden İmamoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Ondan sonra inanın bu coğrafyadaki bütün sorunları aşarız. Çok yakın bir zaman diliminde aşarız. Ben buna inanıyorum. Yürekten inanıyorum. O bakımdan ben İstanbul'daki 16 milyon insandan size selam getirdim. O güzel şehrimizin bu ülkenin her yerinden her inançtan her etkin kökenden insanın birleşip buluştuğu İstanbul'dan size selam getirdim. Umut ediyorum bu sıkıntılı günleri aşarız. Umut ederim bu hukuksuzluğa son verirler. Bir an önce bu yanlıştan dönerler. Çünkü bu sürecin ne kendilerine ne iktidarlarına ne de bu ülkeye zerre kadar faydası yoktur. Milletimize yok. O bakımdan diliyor ve umut ediyorum biran önce bu yanlıştan dönsünler. Yani size yapılan haksızlık ülkenin demokrasisine yapılmıştır. Altını böyle çizmek istiyorum. Bizi konuk ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum."

GÖRÜŞMEDE TANRIKULU VE PAYLAN DA YER ALDI

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ve HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın da yer aldığı görüşmede, HDP'li Kayapınar Belediye Başkanı Keziban Yılmaz, İmamoğlu'na Dört Ayaklı Minare tablosu, İmamoğlu Yılmaz'a Atatürk ve bir vatandaşın sohbet ettiği tablo, Mızraklı'ya ise Kız Kulesi işlemeli seramik hediye etti.