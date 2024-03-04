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        Haberler Gündem Politika İmamoğlu: Hayat pahalılığını gündemlerine alsın

        İmamoğlu: Hayat pahalılığını gündemlerine alsın

        İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Küçükçekmece'de düzenlenen Halk Buluşması'na katıldı. İmamoğlu, "İstanbul'un gündemi hayat pahalılığı, doğru mu? Hayat pahalılığını gündemlerine alsın. Bakanları işinden koparıp İstanbul'a siyaset yapmaya yollamasınlar. Hepsi işlerini, güçlerini bıraktılar İstanbul'a dadandılar" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.03.2024 - 20:22 Güncelleme: 04.03.2024 - 20:22
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        İmamoğlu: Hayat pahalılığını gündemlerine alsın
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        İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Küçükçekmece'de düzenlenen Halk Buluşması'na katıldı. İmamoğlu'na CHP Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Kemal Çebi de eşlik etti. Ekonomik sorunlar hakkında konuşan İmamoğlu, “Sevgili dostlar en büyük paramız 200 lira değil mi? Bakın 200 lirayla 14 sene önce 130 dolar alıyordu 2 yüz lira. Şu anda 6 dolar alabiliyor, 6 dolar. Bu milletin evlatları onun için kötü ekonomik koşullarda geçim sıkıntısı yaşıyor. En önemlisi çok ağır bir hayat pahalılığı altında eziliyoruz. Başta emeklilerimiz öyle değil mi? Emeklilerimiz olmak üzere milyonlarca aile, Cumhuriyet tarihinin en sefil ekonomik koşullarına mahkum edilmiştir. Emekliler için istenen bir maaş artışında ise hemen kıyamet kopardı. Doğru değil mi? Neymiş efendim 7 bin lira verirsek 1.4 trilyon lira yük olurmuş. 10 bin lira verirsek 1.9 trilyon lira yük olurmuş dedi, doğru mu? Ya zaten bütçeye yük hep nedense bu emeklilere verilince aklına geliyor. Başka koşullarda aklına gelmiyor" dedi.

        “BAKANLARI İ ŞİNDEN KOPARIP İSTANBUL'A SİYASET YAPMAYA YOLLAMASINLAR"

        İBB Başkanı İmamoğlu, “İstanbul'un gündemi hayat pahalılığı, doğru mu? Hayat pahalılığını gündemlerine alsın. Bakanları işinden koparıp İstanbul'a siyaset yapmaya yollamasınlar. Hepsi işlerini, güçlerini bıraktılar İstanbul'a dadandılar. Doğru mu? Ya bırakın İstanbul'u 16 milyona kardeşim. Bırakın İstanbul'u İstanbulluya, gidin asıl işlerinize bakın. Millet sizi, İstanbul seçiminde Ekrem'in ve İstanbulluların aleyhine çalışma yapsın diye seçmedi" dedi.

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