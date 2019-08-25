İmamoğlu'ndan eleştirilere yanıt

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Yenikapı’daki Avrasya Gösteri Merkezi’nde, CHP il, ilçe, kadın ve gençlik kolları yöneticileriyle bir araya geldi. Etkinliğe CHP’li belediye başkanları ile meclis üyeleri de katıldı.

KAFTANCIOĞLU: “İSTANBUL, YENİDEN HALKIN OLDU”

31 Mart ve 23 Haziran seçimlerinde görev alan partililere ve yurttaşlara teşekkür eden Kaftancıoğlu, “Ne dediler hatırlayın… ‘Devletin gücü arkalarında siz mi kazanacaksınız’ dediler. ‘Televizyonunuz yok, gazeteniz yok siz kime nasıl ulaşacaksınız’ dediler. ‘Adayınız henüz tanınmıyor, hiç boşuna heves etmeyin bu iş olmaz’ dediler. ‘AK Parti kazanamayacağı seçime girmez’ dediler. Kazandık arkadaşlar. Kulaklarımızı tıkayıp, çalışa çalışa kazandık. Gülümseyerek, kucaklayarak, sahici ve ilkeli duruşumuzdan taviz vermeyerek kazandık. AK Partilisi’yle HDP’lisiyle, MHP’lisiyle İYİ Partilisiyle Saadet Partilisiyle CHP’lisiyle omuz omuza kazandık. İstanbul’da belirli kişi ya da kişilerce kurulan saltanat çöktü, İstanbul yeniden halkın oldu” diye konuştu.

İMAMOĞLU: “BU DENLİ TAKİP EDİLMEK GÜZEL BİR ŞEY!”

Kaftancıoğlu’nun ardından mikrofonu alan İmamoğlu, konuşmasına, “İlçe, ilçe beni ziyaret etme talebinde bulundunuz. Bu gerçekten zor bir ortam yaratırdı. Bizde il başkanımızla buna nasıl bir pratik çözüm bulacağımızı konuştuk. En iyisi bir araya gelip dertleşelim dedik. Bu buluşmayı, normalde Mart ayından sonra yapacaktık ama ertelenen o demokrasi kazanımı, 23 Haziran’da netleşti. Dolayısıyla yaz ayına gelen bu buluşmada biraz tatil rehaveti var” sözleriyle başladı. İmamoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Tatil denince… Tatil çok konuşuluyor bu aralar biliyorsunuz. Şimdi, tabi insanların alışmadığı birkaç şeyi söyleyeceğim burada. Birincisi, birisi demiş ki, ‘Ben, hayatımda hiç tatile çıkmadım.’ Şu olduğunda da çıkmadım, bu olduğunda da çıkmadım! Profesyonel hayatta böyle birine şöyle bir söz söylenir: ‘Demek ki hiç çalışmamışsın!’ Sonuçta her insanın makul ve mantıklı tatile ihtiyacı vardır. Ben tatil de yapmadım açıkçası. Yani yaptığım tatil sayılmaz. 2-3 gün doğal bir eş ve baba mesuliyeti ile başladı. Çocuklarımı görmeye gittim. Ve tekrar işimizin başında olduk. Elbet tatil konusu konuşulacak. Yarın yetinmeyecekler gözünün üstünde kaşın var diyecekler, hafif şöyle sağa şöyle baktı sola şöyle baktı diyecekler de diyecekler. Çok önemli değil. Bu denli takip edilmek güzel bir şey. Şöyle güzel bir şey; biz, işimizin ne kadar ciddi bir iş olduğunun, ne kadar önemli bir işe sahip olduğumuzun farkındayız. Öncelikle bunun altını çizelim. Ama, bizi bu yönüyle takip eden insanların da bizde bir açık bulmaya çalışmaları…

Ama farkında değiller ki, Ekrem İmamoğlu’nun özgüveninde asla bir kibir yok. Onun arkasında 10 yıldır yetiştiği sapasağlam Cumhuriyet Halk Partisi örgütü var.”

“25 YILIN YÜKÜNÜ, 40 GÜNLÜK SÜREÇTE BANA YÜKLEMELERİ ÜZÜCÜ”

Gazeteciler, İmamoğlu’na Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın CHP’li belediyeler ve tatille ilgili sözlerini hatırlattı. İBB Başkanı bu soruya şu yanıtı verdi:

“Ben, 5 yıl boyunca belediye başkanlığı yaptım Beylikdüzü’nde. CHP’li belediyelerin, yapamadığını yaşıyorum ile ilgili olarak tek bir cümle yok. Ama ne yazık ki yaptığımız işlerin önüne, bazı işlerin önüne çekilen engellerle ilgili birçok örnek verebilirim. Ben, 5 yıl belediye başkanlığı görevini yapmış birisi olarak, böyle bir şahitliği hiç yaşamadım. Şimdi İBB Başkanı olarak görüyorum ki, AK Parti ilçe belediyelerindeki eksiklikleri, geçmiş dönemde hem İBB hem de merkezi yönetim çözmüş. Yani böyle bir ayrımcılık yapılmış. Ama biz yapmayacağız. Hangi ilçede bir sorun varsa çözüm bulacağız. Tatile göndermeler bitmiyor. Buna Cumhurbaşkanının katılması da enteresan. Çünkü 1994 yılından beri, 25 yıldır İBB’yi yönetti, kendileri belediye başkanlığı yaptı, başbakanlık yaptı, cumhurbaşkanlığı yaptı. Yine kendi siyasi partilerinin belediye başkanları var. Yani 25 yıldır, ne yazıktır ki birçok defa ölümcül seller yaşandı, onlarca insan hayatını kaybetti. Bu kadar yılı kalkıp bir güne, yaklaşık 40 günlük süreç içerisinde bana yüklemeleri ve bunu bir tatile bağlayarak beni vatandaşa şikayet etmeleri çok üzücü, şaşırtıcı. İstanbul’da bir olay olmuştur. Bir sel yaşanmıştır. Ki ben hemen orda oldum, dilerdim Sayın Erdoğan, Cumhurbaşkanı tatildeyken, sanıyorum Urla’da emin değilim neresi olduğuna ama tatildeyken kendileri beni arasalardı, bir geçmiş olsun dileselerdi. Yani benimle süreci paylaşsalardı. Bu daha önemli ve daha değerli bir davranış olurdu diye düşünüyorum.

Tatil meselesinin toplumda bir karşılığı yok, o bakımdan bu konuyu uzatmalarının da bir anlamı yok. Kamuoyu araştırmalarını severler, yapsınlar baksınlar orada İmamoğlu’nun nasıl çalışkan bir karaktere sahip olacağını olduğunu ve bunu ispat ettiğini görürler. Bence bu mevzu kapanmıştır.”

“BİZ, BU AYIBI TEMİZLİYORUZ”

İmamoğlu’na, Bayrampaşa Otogarı’yla ilgili soru da yöneltildi. İmamoğlu’nun bu soruya yanıtı da şöyle oldu:

“Otogar meselesi de bence uzun yıllar ihmal edilmiş bir süreç. Aynen az önce söylediğim 25 yıllık yönetimin ihmali gibi. Bu da ihmal edilmiş. Oradaki o metruk durum, insanların giremeyeceği pozisyondaki bir alanın İstanbul’a otogar olarak hizmet etmesi, geçmiş yıllardaki yönetimlerin bir ayıbıdır. Biz, bu ayıbı temizliyoruz hem otogarın otopark kısmını teslim alarak, bir de yönetimini teslim alarak. Yönetimini teslim alırken de oradaki hem otobüs işletmecilerini koruyacağız hem de vatandaşı koruyacağız. Güvenli ortamda hizmet almalarını sağlayacağız. Orasını daha sonraki süreçte teknolojik bir alana dönüştürüp, etrafını da Yaşam Vadisi olarak tasarlayacağız” şeklinde yanıtladı.