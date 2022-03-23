IMF, Ukrayna savaşını işaret etti

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IMF Başkanı Kristalina Georgieva, Foreign Policy dergisince düzenlenen etkinlikte Ukrayna'daki savaşın küresel ekonomik görünüm üzerindeki etkisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

IMF'nin nisanda büyüme tahminlerini güncellemeye hazırlandığına işaret eden Georgieva, Ukrayna'daki savaşın küresel ekonomiye etkisinin daha detaylı raporlanabileceğini anlattı.

Georgieva, bu yıla ilişkin küresel ekonomik büyüme tahmininde düşüş beklendiğini ancak büyüme tahmininin yine de pozitif kalmasının öngörüldüğünü aktardı.

IMF, son olarak ocak ayında Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'nu güncellemiş ve 2022 yılına ilişkin küresel ekonomik büyüme tahminini yüzde 4,9'dan 4,4'e düşürmüştü.

Kristalina Georgieva, "Büyümenin artması ve sorun haline gelen enflasyonun düşmesi için mücadele veriyorduk. Tam tersi büyüme düşüyor, enflasyon yükseliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Zayıf ekonomilerde resesyon riskinin olabileceğine dikkati çeken Georgieva, savaşın neden olduğu yüksek enerji ve gıda fiyatlarından kaynaklanan şokların ve Rusya'ya yönelik yaptırımların birçok gelişmekte olan ülkeyi etkileyeceğini dile getirdi.