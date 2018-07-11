Incheon United - Gangwon maçı rakamları

Güney Kore K Lig 1 maçında Incheon United ile Gangwon, 11 Temmuz 2018 Çarşamba günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 13:30. Maç öncesi Incheon United 9 puanla 11. sırada, Gangwon 21 puanla 7. sırada bulunuyor. Incheon United, son 5 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Gangwon, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 536 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Incheon United kazanırsa 2.60, beraberlik çıkarsa 2.90, Gangwon sahadan galip ayrılırsa 2.10 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.80, üst oranı 1.55. Karşılıklı gol var 1.30, karşılıklı gol yok 2.05 oranını kazandıracak.

Incheon United önceki hafta Gangwon mücadelesinde 2-0 yenildi.

Gangwon ise Incheon United karşılaşmasında 2-0 kazandı.

Incheon United, evinde 1 galibiyet, 3 beraberlik, 4 mağlubiyet yaşadı ve 11 gol atıp 14 gol yedi.

Gangwon, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 4 galibiyet, 0 beraberlik, 3 mağlubiyet elde etti. Gangwon, deplasmanda 14 kez ağları sarsarken, 13 kez topu kendi kalesinde gördü.