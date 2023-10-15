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        Haberler Gündem Bursa'da doğum günü eğlencesi dönüşü meydana gelen kazada 3 kişi öldü - Güncel haberler

        Bursa'da doğum günü eğlencesi dönüşü meydana gelen kazada 3 kişi öldü

        Bursa'da doğum günü eğlencesinden dönen 4 arkadaşın bulunduğu otomobil, beton aydınlatma direğine çarptı. Kazada 3 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.10.2023 - 06:35 Güncelleme: 15.10.2023 - 06:35
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        Bursa'da feci kaza: 3 kişi ölü, 1 yaralı
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        Adem Duran idaresindeki otomobil, Kestel ilçesi Ankara Yolu Caddesi Barakfakih Organize Sanayi Bölgesi'nde demir korkuluklara ardından beton aydınlatma direğine çarptı.

        Çarpmanın şiddetiyle otomobil hurdaya dönerken sürücü Adem Duran ile Sinan Karakuş, Eda Nur Baykay ve Sıla Çelik araçta sıkıştı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkartılan gençlerden Karakuş, Baykay ve Çelik'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken sürücü Duran ise ağır yaralı olarak Kestel Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Cenazeler, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        ​​​​​​​Kazada hayatını kaybeden Eda Nur Baykay'ın doğum günü olduğu ve arkadaşlarıyla kutlamadan döndüğü öğrenildi.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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