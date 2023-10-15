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        Haberler Gündem 3. Sayfa Sivas'ta yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda ölü ve yaralı var

        Sivas'ta yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda ölü ve yaralı var

        Sivas'ın Gürün ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu, ölü sayısı 4'e yaralı sayısı ise 32'ye yükseldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.10.2023 - 09:37 Güncelleme: 15.10.2023 - 09:37
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        Yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda ölü ve yaralı var
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        Kaza, saat 06.30 sıralarında Pınarbaşı-Gürün karayolu Yazyurdu mevkiinde meydana geldi.

        Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen yolcu otobüsü kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, otobüsün camlarını kırarak sıkışan yolcuları kurtardı. Kazada, ölü sayısı 4'e, yaralı sayısı ise 32'ye yükseldi.

        AA
        AA

        Yaralılar ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Ekiplerin olay yerindeki incelemeleri sürüyor.

        AA
        AA
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