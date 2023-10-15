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        Haberler Spor Futbol Milli Takım Son dakika: Milli Maç heyecanı... Türkiye - Letonya maçı muhtemel 11'ler - Futbol Haberleri

        Türkiye - Letonya maçı muhtemel 11!

        A Milli Takımımız, EURO 2024 Elemeleri'ndeki kritik karşılaşmada Letonya'yı konuk edecek. Hırvatistan'ı deplasmanda 1-0 yenerek maç fazlasıyla liderliğe oturan ve ikincilik için de büyük avantaj elde eden ay-yıldızlılar, Almanya bileti için Letonya karşısına çıkıyor. A Milli Takımımız bu karşılaşmadan 3 puanla ayrılması durumunda diğer maçların sonuçlarına bakmadan ilk ikide yer almayı garantileyecek ve Avrupa Şampiyonası biletini elde edecek. İşte A Milli Takımımızın muhtemel 11'i

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.10.2023 - 10:00 Güncelleme: 15.10.2023 - 10:09
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        1

        A Milli Futbol Takımı, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu yedinci maçında Konya'da Letonya ile karşı karşıya gelecek. Hırvatistan'ı deplasmanda mağlup ederek grupta liderliğe yükselen A Milli Futbol Takımı, bu akşam Letonya'yı mağlup ettiği takdirde gruptaki son maçlar öncesinde EURO 2024'e katılma hakkını elde edecek.

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        Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda yapılacak maç, saat 21.45'te başlayacak. Müsabaka TRT 1'den naklen yayımlanacak. Karşılaşmayı Arnavutluk Futbol Federasyonundan hakem Enea Jorgji yönetecek. Mücadelenin yardımcı hakemliklerini Denis Rexha ve Ridiger Çokaj, dördüncü hakemliğini ise Florian Lata üstlenecek.

        3

        Grubun diğer maçında ise aynı gün Galler ile Hırvatistan karşılaşacak. D Grubu'nun bir diğer takımı Ermenistan ise yedinci maç gününü bay geçecek.

        4

        13 PUANLA LİDERİZ

        Grupta 13 puanla lider durumda bulunan Türkiye, puanını 16'ya yükselttiği takdirde diğer maçların sonuçlarına bakılmaksınız grubu ilk iki sırada tamamlamayı garantileyecek ve EURO 2024 biletini kazanacak.

        5

        D Grubu'nda bir maçı eksik Hırvatistan 10 puanla ikinci sırada. Grupta 7'şer puanlı takımlar Ermenistan ve bir maçı eksik Galler ise 3 ve 4. sırada yer alıyor. Son maçında Ermenistan'ı mağlup eden Letonya ise 3 puanla son sırada.

        6

        Ay-yıldızlı ekip, grup maçlarını 21 Kasım'da Galler ile deplasmanda oynayacağı maç ile tamamlayacak.

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        EURO 2024'e katılacak 20 takımın belli olacağı grup aşaması, 16-21 Kasım 2023'te oynanacak karşılaşmalarla sona erecek. 10 grupta ilk 2 sırayı alan takımlar EURO 2024'e katılma hakkını elde edecek.

        8

        BELALI RAKİP LETONYA

        Milliler, Letonya ile yaptığı 7'si resmi, 2'si özel 9 maçtan üçünü kazandı, beşinde berabere kaldı, birini de yitirdi. Türkiye, Letonya karşısındaki 5 maçlık beraberlik serisini, 11 Ekim 2021'de Riga'da oynanan 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri grup maçını 2-1 kazanarak sona erdirmişti.

        9

        2004 Avrupa Şampiyonası Elemeleri play-off baraj maçlarında Letonya, 15 Kasım 2003 tarihinde Riga'da yapılan karşılaşmayı 1-0 kazandı. 19 Kasım 2003'te BJK İnönü Stadı'nda yapılan rövanş maçında 2-0 öne geçen Türkiye, üstünlüğünü koruyamadı ve kalesinde gördüğü 2 golle müsabaka 2-2 bitti. Eşleşmede kesin favori gösterilen Türkiye, final biletini sürpriz biçimde Letonya'ya kaptırdı.

        10

        MUHTEMEL 11

        UĞURCAN

        11

        FERDİ

        12

        KAAN

        13

        ABDÜLKERİM

        14

        EREN

        15

        İSMAİL

        16

        ORKUN

        17

        HAKAN

        18

        İRFAN CAN

        19

        KEREM

        20

        CENK TOSUN

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