'Gazinocular Kralı' Fahrettin Aslan'ın teklifiyle müziğe başlayan Deniz Akbulut, sinemadan çok para kazanamadığını söylerken, "İzmir Gazinosu, Konak Gazinosu, Maksim Gazinosu, Ankara Başkent Gazinosu, Ankara Dedeman, Adana Dedeman gibi hep büyük gazinolarda sahne aldım. Sahnelerim kapalı gişe oluyordu. Şarkıcılıktan oyunculuğa göre daha iyi kazançlar elde ettim" dedi.

Deniz Akbulut, müzik dünyasının getirdiği şöhretin onu zaman zaman mafya ve gazino dünyasının arasındaki ilişkilerin arasına da sürüklediğini söyledi.

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Deniz Akbulut'un gazinolarda sivrilmesi bazı meslektaşlarını kıskandırmış. Maksim'de Seda Sayan assolist iken alt kadrosunda ise Deniz Akbulut varmış. Deniz Akbulut, Seda Sayan'dan daha şık giyindiği için onu kıskandığını ve işten attırdığını iddia etti. Akbulut, "O assolistti ben ondan önce çıkıyordum sahneye. Daha iyiydim. Sonunda işten çıkarıldım" dedi.

Deniz Akbulut geçmişe baktığında Seda Sayan'a kızmadığını aralarının iyi olduğunu hatta onun programına katıldığını da söyledi.