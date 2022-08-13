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İnegöl'de silahla yaralanan genç, polis merkezine sığındı

Bursa İnegöl'de uğradığı silahlı saldırıda bacağından yaralanan genç, otomobiliyle kaçarak 2 kilometre uzaklıktaki polis merkezine sığındı

İnegöl'de silahla yaralanan genç, polis merkezine sığındı
Silahlı saldırıya uğradı, polis merkezine sığındı
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DHA

Bursa'nın İnegöl ilçesinde silahlı saldırıya uğrayıp bacağına isabet eden mermiyle yaralanan Bahattin V. (24), otomobiline binerek yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki polis merkezine sığındı. Bahattin V'ye ilk müdahaleyi polis ekipleri yaptı.

Olay, saat 00.30 sıralarında Orhaniye Mahallesi'nde meydana geldi. Refah Sokak'ta yürüyen Bahattin V, iddiaya göre, yanına yaklaşan kimliği belirsiz bir kişinin tabancalı saldırısına uğradı.

DHA'nın haberine göre; bacağına isabet eden mermiyle yaralanan Bahattin V, can havliyle sokak üzerinde bulunan otomobiline binerek olay yerinden hızla uzaklaştı.

POLİS MERKEZİNE SIĞINDI

Yaklaşık 2 kilometre boyunca yaralı halde otomobili kullanan Bahattin V; Sinanbey Mahallesi, Nuri Doğrul Caddesi'nde bulunan polis merkezine sığınarak yardım istedi.

Durumu sağlık ekiplerine bildiren polisler, otomobilde bulunan Bahattin V'ye ilk yardımda bulundu. Bahattin V, polis merkezine sevk edilen sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedaviye alınan Bahattin V'nin sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi. Olay yerinde incelemede bulunan polis ekipleri ise şüphelinin kimliğini belirleyip, yakalamak için çalışma başlattı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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