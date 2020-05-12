İnegöl'de vatandaşlar kan bağışı yaptı - BURSA

Akşam iftar sonrası İnegöl Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde kan alımı işlemi yapıldı.Lisenin çok amaçlı salonunda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sosyal mesafe kurallarına uyarak yapılan kan bağışına vatandaşlar ilgi gösterdi.Türk Kızılay İnegöl Şube Başkanı Varol Yılmaz, vatandaşların yoğun ilgisinin olduğunu belirterek, iki gün daha kan bağışı alacaklarını söyledi.
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