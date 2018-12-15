Kaza, gece saatlerinde İnegöl ilçesi Alanyurt Mahallesi'nde meydana geldi. Alanyurt'tan İnegöl'e giden seyir Saliha Çakır (24) yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu kırmızı ışıkta bekleyen sürücü Ömer Çelik (32) yönetimindeki pikap araca arkadan çarptı. Gökhan Muhsin (28),yönetimindeki kamyonet fren yapsa da, kaza yapan 2 araca çarparak durabildi.



Kaza sonucunda Ömer Çelik, Gökhan Muhsin, Resul Muhsin (55),Saliha Çakır ve oğlu Yusuf Çakır (5),yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis Ekibi sevk edildi. DHA'nın haberine göre; yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne götürülerek tedaviye alındı.



Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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