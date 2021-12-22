İngiliz adası kral ya da kraliçesini arıyor

İngiliz adası kral ya da kraliçesini arıyor 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

İngiltere'nin batı kıyısındaki Barrow in Furness yakınlarındaki Piel Adası'nda adanın yönetiminden sorumlu olacak ve adadaki popüler pub'ı işletecek yeni bir kral ya da kraliçe aranıyor.

Piel Adası'ndaki popüler Ship Inn isimli pub'ı işletecek birini arayan konsey, Birleşik Krallık'ın en sıra dışı yerel yönetim işe alım süreçlerinden birini başlattı. İşin olumsuz yanı olarak 'belirsiz hava koşulları sebebiyle uzun saatler adada mahsur kalınabilir' denildi.

Öte yandan, fokları ve kuşları izleyebilir, muhteşem gün batımlarının keyfini çıkarabilir ve gerçekten bir kral veya kraliçe olunabileceği belirtildi.

Guardian'da yer alan habere göre Pub'ı işletecek kişide aranan özellikler ise şöyle; Bir bar işletmeciliği deneyimi olan, izolasyon ve yalnızlık sevgisi.

"KENDİNİ ADAYACAK BİRİ OLMASI GEREKİYOR"

John Murphy, yaklaşık 40 yıldır adaya yürüyüşlere liderlik ediyor ve işi kim alırsa alsın "büyük ölçüde kendini adayacak biri" olması gerektiğini söylüyor.

Pub'ı işletecek kişi, aynı zamanda adayı da idare etmekle ve 1300'lerden kalma kale kalıntılarını gözetmekle de yükümlü olacak.

Göreve seçilmenin zorlu yanı ise, Piel Kralı ya Kraliçesi özellikle turist sayısının azaldığı kış aylarında zamanının büyük bölümünü yalnız geçirmek zorunda kalacak.

Barrow ilçe meclisi, Nisan ayında başlayacak sezon için 10 yıllık bir kiralamayla birini işe almak istiyor.

Adanın sıra dışı gelenekleri de bulunuyor. Pub'ı kiralayacak kişi "Piel Kralı ya da Kraliçesi" ilan ediliyor ve geleneksel törende başından aşağı bira dökülüyor.

73 yaşındaki Murphy bu işi çok istediğini ancak çok yaşlı olduğunu söyledi ve "Piel Adası'na kesinlikle bayılıyorum, yalnızlığına bayılıyorum. Bu muhteşem, izole adaya sahibiz." dedi.