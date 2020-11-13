Heyecan verici bir polisiye aksiyon filmi İngiliz İşi ile ilgili en çok araştırılan konuları derledik! İşte filmin konusu ve oyuncuları...

İNGİLİZ İŞİ KONUSU NEDİR?

Profesyonel bir silahlı soyguncu olan Jack Cregan, babasının cinayetinin ve çalınan soygun parasının arkasındaki gerçeği keşfetmeye çalışır ve bu sırada hayatını tehlikeye atar. Jack'in kısa sürede yaşadığı hayal kırıklığı, ona kendi varlığını sorgulatır. Suçluların ve yoldan çıkmış bir polis dedektifi tarafından kovalanırken olanların ardındaki gizemi çözmeye ve intikamını almaya çalışır.

İNGİLİZ İŞİ OYUNCULARI

Craig Fairbrass,

James Cosmo,

Mem Ferda