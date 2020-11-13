Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerTelevizyon
ABONE OL

İngiliz İşi filmi konusu nedir? İngiliz İşi oyuncuları ve karakterleri kimler?

Star TV'de bu akşam vizyonda kaldığı dönemde büyük bir ilgi gören aksiyon filmi olan İngiliz İşi yayınlanıyor. Aksiyon severlerin merakla beklediği İngiliz İşi filminin konusu ve oyuncu kadrosuna ilişkin merak edilenleri bir araya getirdik...

İngiliz İşi filmi konusu nedir? İngiliz İşi oyuncuları ve karakterleri kimler?

Heyecan verici bir polisiye aksiyon filmi İngiliz İşi ile ilgili en çok araştırılan konuları derledik! İşte filmin konusu ve oyuncuları...

İNGİLİZ İŞİ KONUSU NEDİR?

Profesyonel bir silahlı soyguncu olan Jack Cregan, babasının cinayetinin ve çalınan soygun parasının arkasındaki gerçeği keşfetmeye çalışır ve bu sırada hayatını tehlikeye atar. Jack'in kısa sürede yaşadığı hayal kırıklığı, ona kendi varlığını sorgulatır. Suçluların ve yoldan çıkmış bir polis dedektifi tarafından kovalanırken olanların ardındaki gizemi çözmeye ve intikamını almaya çalışır.

İNGİLİZ İŞİ OYUNCULARI

Craig Fairbrass,
James Cosmo,
Mem Ferda

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Babil 20. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Babil final mi yapıyor? Babil 19. son bölüm...
TELEVİZYONBabil 18. bölümde neler oldu?
Akıncı dizisi ne zaman başlıyor, konusu nedir? Akıncı oyuncuları ve karakterleri kimler?
TELEVİZYONAkıncı dizisi ne zaman başlıyor?
Funda Eryiğit kimdir, kaç yaşında?
TELEVİZYONFunda Eryiğit kimdir?
Kırmızı Oda Selvi kimdir? Sema Keçik kimdir, kaç yaşında?
TELEVİZYONKırmızı Oda Selvi kimdir?
Kuzey Yıldızı İlk Aşk 39. Bölüm Ön İzlemesi yayınlandı! Kuzey Yıldızı İlk Aşk fragman izle
TELEVİZYONCevher Kadıoülu, Kuzey Yıldızı İlk Aşk'a bomba gibi ...
Survivor 2021 ne zaman, hangi ay başlayacak? Survivor 2021 yarışmacıları açıklandı mı, kimler olacak?
TELEVİZYONSurvivor 2021 ne zaman başlıyor?
Bir Başkadır Netflix oyuncuları: Bir Başkadır konusu, yayınlanır yayınlanmaz...
TELEVİZYONYayınlanır yayınlanmaz dikkat çekti
Kırmızı Oda Garip kimdir? Kırmızı Oda Garip'i canlandıran Celil Nalçakan nereli, kaç yaşında?
TELEVİZYONKırmızı Oda Garip kimdir?
Kırmızı Oda nerede çekiliyor? Kırmızı Oda konusu ne?
TELEVİZYONKırmızı Oda nerede çekiliyor?
Zümrüdüanka oyuncuları kimler? Zümrüdüanka dizisi nerede çekiliyor?
TELEVİZYONZümrüdüanka oyuncuları kimler?

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X