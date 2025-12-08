Habertürk
        İngiliz muhalefet lideri Davey, Trump'ı "Ukrayna ve Avrupa'yı Rusya'ya satmakla" suçladı | Dış Haberler

        İngiliz muhalefet lideri Davey, Trump'ı "Ukrayna ve Avrupa'yı Rusya'ya satmakla" suçladı

        İngiltere Parlamentosunun üçüncü büyük partisi Liberal Demokratların lideri Ed Davey, ABD Başkanı Donald Trump'ı "Avrupa ve Ukrayna'yı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e satmakla" suçladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.12.2025 - 16:42 Güncelleme: 08.12.2025 - 16:42
        İngiliz muhalefeti: Trump, Ukrayna'yı sattı
        Davey, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Kremlin Sözcüsü Dimitriy Peskov'un gazetecilere yaptığı açıklamalara ilişkin Anadolu Ajansı (AA) haberine atıfta bulundu.

        Peskov'un, "ABD'nin yenilenen ulusal güvenlik stratejisi hoşumuza gidiyor." sözlerinin yer aldığı haberi alıntılayan Davey, "Donald Trump, Ukrayna'yı ve Avrupa'nın kalanını Putin'e satmak isteyen bir Kremlin yardakçısı. Buna izin veremeyiz." ifadelerini kullandı.

        Dondurulan Rus mallarına el konulması tartışmalarına dikkati çeken Davey, "(İngiltere Başbakanı Keir) Starmer, bu ülkedeki dondurulan Rus mallarına el koymalı, bugün (Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel) Macron ve (Almanya Şansölyesi Friedrich) Merz'i de aynısını yapmaya ikna etmeli." açıklamasında bulundu.

