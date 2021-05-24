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İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın düğün tarihi belli oldu

İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile nişanlısı Carrie Symonds'ın 2022 yazında evleneceği öne sürüldü.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın düğün tarihi belli oldu - Haberler
Johnson'ın düğün tarihi belli oldu
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Reuters

İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile nişanlısı Carrie Symonds'ın 30 Temmuz 2022'de evleneceği belirtildi.

Reuters'ın İngiliz The Sun'dan alıntıladığı haberine göre, Johnson ve Symonds'ın ailelerine ve arkadaşlarına davetiye göndermeye başladığı ifade edildi. Haberde düğüne ilişkin detayların gizli tutulduğunun altı çizildi.

2019'da başbakan seçildiğinden beri Downing Street'te birlikte yaşayan çift 2019'un sonlarına doğru nişanlanmıştı. Şubat 2020 yılında evlenmek istediklerini belirten çift, düğünlerini koronavirüs nedeniyle ertelemişti.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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