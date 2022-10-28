İngiltere Başbakanı Sunak, COP27'ye katılmayacak

Kate Whannel & Becky Morton, BBC Siyaset

Getty Images Rishi Sunak, COP26'ya Maliye Bakanı olarak katılmıştı

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, Kasım ayında Mısır'da başlayacak 27. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'na (COP27) katılmayacağını açıklamasının ardından eleştirilere konu oldu.

Muhalefet partisi ve çevre grupları bu kararı, Sunak'ın iklim krizini ciddiye almadığı şeklinde yorumladı.

Başbakanlık, Sunak'ın sonbahar bütçesi hazırlamak dahil diğer acil ülke içi işlerinin olduğunu söyledi.

Kral III. Charles'ın çevre olaylarına ilgisi uzun yıllardır biliniyor ancak Ekim ayı başında Buckingham Sarayı konferansa onun da katılmayacağını açıklamıştı.

Bir başbakanlık sözcüsü, COP27'de İngiltere'nin geçtiğimiz yıl konferansa başkanlık eden Alok Sharma ve diğer bakanlar tarafından temsil edileceğini belirtti.

"Net sıfır taahhütlerimiz ile iklim değişikliğinin üstesinden gelmek için sürdürülen ulusal ve uluslararası harekete liderlik etmeye devam ediyoruz. İngiltere net sıfır hedefinde pek çok ülkenin ilerisinde" diyen sözcü şunları ekledi:

"Tabii ki COP27'nin evsahibi Mısır'la yakın bir çalışma yürütmeye ve bütün ülkelerin Glasgow iklim paktında verdikleri tarihi sözlerde ilerleme kaydettiklerinden emin olmak için çalışmaya devam edeceğiz".

COP27, 6-18 Kasım arasında Mısır'ın Şarm El-Şeyh kentinde gerçekleşecek. Zirve bitmeden bir gün önce, Maliye Bakanı Jeremy Hunt, İngiltere'nin vergi ve harcama planlarını açıklayacak.

Birleşmiş Milletler'in (BM) yıllık iklim zirveleri, hükümetlerin küresel ısınmayı sınırlandırmak için atılacak adımları belirlemesi ve bunlar üzerinde anlaşması için düzenleniyor.

Geçen yılki zirveye Birleşik Krallık, Glasgow'da evsahipliği yapmıştı.

Reuters

"İklim liderliğinde büyük bir beceriksizlik"

Muhalefet kanadında ise İşçi Partisi, Sunak'ın zirveye katılmamasının "İklim liderliğinde büyük bir beceriksizlik" olduğunu söyledi.

Mulahefetin iklim değişikliği sözcüsü Ed Miliband da BBC'ye, "Tüm dünyadan liderler bir araya gelerek uzun vadedeki en büyük tehditle nasıl başa çıkılacağını konuşuyor... Ve bizim başbakanımız katılmaya zahmet etmiyor" dedi.

Bunun bugün ve gelecek jenerasyonlar için tamamen başarısızlık olduğunu düşündüğünü söyledi.

İşçi lideri Keir Starmer de, İngiltere'nin dünya liderleriyle birlikte çalışma toplantısına katılım göstermesinin kaçırılmayacak bir fırsat olduğunu dile getirdi.

Liberal Demokrat Parti ve Yeşil Parti de bu kararın İngiltere'nin iklim değişikliğindeki liderliğine zarar verdiğini vurguladı.

Greenpeace İngiltere'nin politikalar müdürü Rebecca Newsom, Sunak'ın zirveye katılım göstermeyecek olmasının, iklim değişikliğini yeterince ciddiye almadığı anlamına geldiğini söyledi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres Çarşamba günü BBC'ye yaptığı açıklamada, ülkelerin iklim değişikliğini önceliklendirmesi gerektiğini ya da felaketle karşı karşıya kalınacağını söylemişti.

ABD Başkanı Biden katılacak, Putin yok

Bu sırada başbakanlık, Sunak'ın başbakan olduktan sonra tekrar iklim bakanı olarak atadığı Graham Stuart'ın artık kabine toplantılarında yer almayacağını açıkladı.

Geçtiğimiz ay Liz Truss'ın başbakanlığı sırasında hükümet, İngiltere'nin 2050'ye kadar net sıfır karbon emisyonuna ulaşma hedefi hakkında bir değerlendirmeyi duyurmuştu.

Eski Enerji Bakanı Chris Skidmore'nun liderlik ettiği değerlendirme, İngiltere'nin iklim değişikliğine karşı savaşının, enerji güvenliğini artırıp kullanıcılar ve işyerleri için daha hesaplı hale getirirken ekonomik büyümeyi maksimuma çıkarmayı garantilemesine odaklanılıyordu

Geçtiğimiz yıl Glasgow'daki zirveye dönemin başbakanı Boris Johnson, o zamanki maliye bakanı Sunak'la birlikte katılmıştı.

COP27'ye 200'den fazla hükümet davet edildi. Ancak ekonomisi büyük olan bazı ülkelerin liderlerinin katılması beklenmiyor. Buna Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de dahil.

ABD Başkanı Joe Biden'ın katılımı beklenirken Çin henüz liderlerinin zirvede yer alıp almayacağına dair bilgilendirme yapmadı.