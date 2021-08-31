İngiltere'de çevreci gruptan iklim krizi protestosu 0:00 / 0:00

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Parlamento binası önünde toplanan çok sayıda gösterici, "Dünya çocukları için son şans", "Son nesil", "Çocuklarımızı düşünün" yazılı pankartların yer aldığı bebek arabalarıyla Başbakanlık Konutu'na doğru yürüyüşe geçti.

Siyah matem giysileri giyen ve yüzlerini peçeyle kapatan göstericilerden bazıları, bebek arabalarını Başbakanlık Konutu'nun önüne dizerek oturma eylemi yaptı.

Olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alan polis, protestoculardan bazılarının kollarını bebek arabalarına zincirleme girişimine engel oldu.

Göstericiler, iklim krizinin, çocukların geleceğini olumsuz etkilediğini belirterek hükûmetin bir an önce ciddi önlemler alması çağrısında bulundu.

Öte yandan, Londra Köprüsü bölgesinde bir ana yolu trafiğe kapatan en az 10 çevreci aktivist de polis tarafından gözaltına alındı.

İngiltere'de 23 Ağustos'ta 2 haftalık eylem başlatan "Extinction Rebellion" üyeleri, iklim krizine katkıya neden olmakla eleştirdikleri şirket ve kuruluşların önünde gösteriler düzenliyor.

Güvenlik güçleriyle göstericiler arasında zaman zaman gerginlik yaşanıyor.

Önceki günlerde şehrin işlek cadde ve meydanlarını trafiğe kapatan protestoculardan bazıları, kendilerini yapıştırıcıyla yola yapıştırarak oturma eylemi düzenlemişti.

4 Eylül'e kadar eylemlerine devam edecek çevreci grubun gösterilerinde çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı.