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HaberlerSağlıkİngiltere'de klinik denemelerde gönüllülere bilinçli olarak Covid-19 bulaştırılacak - Haberler
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İngiltere'de klinik denemelerde gönüllülere bilinçli olarak Covid-19 bulaştırılacak

İngiltere'de yeni tip koronavirüsle (Covid-19) ilgili çalışmalar kapsamında gönüllüler bilinçli olarak enfekte edilerek bağışıklık tepkisi ve virüsün kişiden kişiye nasıl geçtiği araştırılacak

İngiltere'de klinik denemelerde gönüllülere bilinçli olarak Covid-19 bulaştırılacak - Haberler
İngiltere'de gönüllülere bilinçli olarak Covid-19 bulaştırılacak
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AA

İngiltere İş, Enerji ve Endüstriyel Strateji Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, dünyada bir ilk olacak klinik denemeler, bir ay içinde başlayacak.

Çalışmada, 18-30 yaş grubundan 90 kadar sağlıklı yetişkin gönüllüye güvenli ve kontrollü bir ortamda Covid-19 bulaştırılacak.

Denemede enfeksiyona ne kadar miktardaki virüsün yol açtığı, vücudun bağışıklık tepkisi ve virüsün kişiden kişiye nasıl geçtiği araştırılacak.

Katılımcılar, virüse maruz kalmalarının ardından 24 saat boyunca sağlık görevlileri ve bilim insanları tarafından yakından izlenecek.

KATILIMCILARA VİRÜS BULAŞTIRILARAK BAŞKA DENEMELER DE YAPILACAK

İngiltere hükümetinin 33.6 milyon sterlin destek verdiği denemelerin ardından Covid-19 aşısı yapılmış katılımcılara virüs bulaştırılarak başka denemeler de yapılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İş, Enerji ve Endüstriyel Strateji Bakanı Kwasi Kwarteng, çalışmanın Covid-19 ile mücadele çabalarının önemli bir unsuru olduğunu belirterek "Aşı geliştirmede çok olumlu gelişmeler kaydedilmiş olsa da uzun vadede en iyi ve en etkili aşıları bulmak istiyoruz." dedi.

Çalışmayı yönetecek olan Dr. Chris Chiu, "Nihai amacımız, bu hastalığı yenmek için hangi aşıların ve tedavilerin en iyi sonucu verdiğini belirlemek. Ancak bu çalışmada gönüllülere ihtiyacımız var." değerlendirmesini yaptı.

Denemelerde yer almak isteyenler, "UK Covid Challenge" internet sitesi aracılığıyla başvuru yapabilecek.

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