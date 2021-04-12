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HaberlerDünyaSON DAKİKA: İngiltere'de koronavirüs önlemleri hafifletiliyor! - Haberler
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İngiltere'de koronavirüs önlemleri hafifletiliyor!

İngiltere'de koronavirüs salgınıyla mücadele için ilan ulusal karantina kısıtlamalarının hafifletilmesiyle 97 gün sonra işletmeler hizmet vermeye başladı. Öte yandan ülkede son 24 saatte 7 kişinin hayatını kaybetmesiyle 13 Eylül'den bu yana en düşük günlük can kaybı kaydedildi

SON DAKİKA: İngiltere'de koronavirüs önlemleri hafifletiliyor! - Haberler
İngiltere'de normalleşme adımları!
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HABERTURK.COM / Ajanslar

İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede 5 Ocak'tan bu yana devam eden "ulusal karantina" kısıtlamalarının hafifletilmesi kapsamında mağaza, berber, spor salonları ve kütüphaneler 97 günün ardından yeniden hizmete girdi.

Hükümetin Kovid-19 önlemlerinin kaldırılmasına yönelik açıkladığı 4 aşamalı yol haritasına göre, bugün başlayan normalleşmenin ikinci aşamasıyla temel ihtiyaç malzemeleri satanların yanında daha fazla işletme yeniden açılacak.

İkinci aşamada berberler, mağazalar, kütüphaneler yeniden açılacak, restoran ve barların açık mekanlarında müşterilerine servis yapmasına izin verilecek.

Spor salonları ve kapalı yüzme havuzları, hayvanat bahçeleri, toplum merkezleri ve açık eğlence mekanları faaliyet göstermeye başlayacak.

Ülke içinde seyahatler yeniden başlayacak, aynı hane üyelerinin birlikte seyahat etmesi serbest olacak.

Kısıtlamaların hafifletilmesi kapsamında düğün ve nişan merasimlerinin 15 kişiyle, cenaze törenlerinin de 30 kişiyle yapılmasına izin verilecek.

DEVAM EDEN YASAKLAR

Ülke dışına seyahat yasağı ise iş, eğitim, yasal yükümlülükler, oy kullanma, mülklerin taşınması, satılması, kiralanması, çocuk bakımı, doğumda hazır bulunmak, ölmek üzere olan bir akraba veya yakın arkadaşı ziyaret etmek, cenaze töreni, evlenmek veya yakın bir akrabanın düğününe katılmak, tıbbi randevular gibi istisnaların dışında devam edecek. Bu durumu ihlal edenlere 5 bin sterline kadar para cezası verilebilecek.

Restoranların ve barların iç mekanlarında müşteri ağırlanmasına müsaade edilmeyecek.

ÜÇÜNCÜ VE DÖRDÜNCÜ AŞAMA

17 Mayıs'tan itibaren başlayacak 3. aşamada, vatandaşlar, açık alanlarda 30 kişiye kadar, kapalı alanlarda da 6 kişiye kadar bir araya gelebilecek, restoran ve barlar iç mekanlarda müşteri kabul etmeye başlayacak.

Müze, tiyatro ve sinema gibi iç mekan eğlence alanları açılacak, katılımcı sayısı sınırlı tutulmak üzere açık hava etkinliklerine izin verilecek.

Konaklama sektörü yeniden hizmet verebilecek, düğünlere 30'a kadar kişinin katılımı serbest hale gelecek.

21 Haziran'da uygulanacak dördüncü aşamada ise Kovid-19 önlemleri kapsamındaki tüm sınırlandırmalar kaldırılacak.

SON 24 SAATTE 7 CAN KAYBI

İngiltere'de koronavirüs salgınında son 7 aydaki en düşük günlük can kaybı kayıtlara geçti. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 7 kişinin hayatını kaybettiği ve toplam can kaybının 127 bin 87'ye yükseldiği bildirildi.

Ülkede son 24 saat içinde bin 730 vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 4 milyon 369 bin 775'e yükseldi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan aşı verilerine göre ise, toplam 32 milyon 121 bin 353 kişinin Covid-19’a karşı aşılandığı, 7 milyon 466 bin 540 kişinin ise aşının her iki dozunu aldığı belirtildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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