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İngiltere'de olumsuz hava koşulları nedeniyle uçuşlar ve eğitimde aksama yaşanıyor

İngiltere'de dondurucu soğuklar nedeniyle bazı bölgelerde kar ve buzlanma uyarısı yapıldı, bazı kentlerde havalimanları kapatıldı, okullar tatil edildi.

İngiltere'de olumsuz hava koşulları nedeniyle uçuşlar ve eğitimde aksama yaşanıyor
AA

İngiltere Meteoroloji Ofisi (Met Office), dondurucu soğuklar sebebiyle ülke genelinde sarı alarm verdi.

Hafta başına kadar sürecek alarm nedeniyle açıklama yapan Birleşik Krallık Sağlık Güvenliği Kurumu (UKHSA), halkı soğuklardan etkilenebilecek yakınları, komşuları ve zor durumda olanlarla dayanışma içinde bulunmaya çağırdı.

UÇUŞLARDA AKSAMA YAŞANIYOR

Ülkenin güney ve güneybatısında birçok okul, soğuk ve kar yüzünden tatil edilirken ülkenin en yoğun sekizinci havaalanı Bristol Havalimanı'nda iptal edilen bazı uçuşlar ve inişler Birmingham Havalimanı'na yönlendirildi.

Birmingham Havalimanı'nda ise pistlerde kar birikmesi nedeniyle iniş ve kalkışlarda gecikme yaşanıyor.

Met Office, kar yağışı ve yağmurların hafta sonuna kadar süreceği uyarısında bulundu, yağışların toplu ulaşımda gecikmeye neden olacağı belirtildi.

Ülkede demir yolu ulaşım hizmetleri veren National Rail ise yağışlar ve kar sebebiyle seferlerde aksama olabileceğini, trenlerin düşük hızlarla hareket edebileceğini açıkladı.

Fotoğraf: AA

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