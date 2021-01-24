İngiltere'de solunum cihazına bağlı Covid-19 hastalarının sayısı ilk kez 4 binin üzerine çıktı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerBBCDünya
ABONE OL

İngiltere'de solunum cihazına bağlı Covid-19 hastalarının sayısı ilk kez 4 binin üzerine çıktı

İngiltere'de yoğun bakım ünitelerindeki doluluk oranı artıyor. Solunum cihazına bağlanan Covid-19 hastalarının sayısı da artıyor.

İngiltere'de solunum cihazına bağlı Covid-19 hastalarının sayısı ilk kez 4 binin üzerine çıktı
BBC TÜRKÇE
- Reuters

İngiltere'de yoğun bakım ünitelerindeki doluluk oranı artıyor. Solunum cihazına bağlanan Covid-19 hastalarının sayısı da artıyor. Salgının başından bu yana sayı ilk kez 4 bini geçti.

Hükümet verilerine göre Cuma günü itibarıyla ülke genelinde 4 bin 76 Covid-19 hastası solunum cihazına bağlıydı.

Daha önce 12 Nisan 2020'de bu sayı 3 bin 301'e çıkarak rekor kırmıştı. Bu kez 4 bini geçmiş oldu.

Cumartesi günü ülkede 1.348 kişi koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti. Yeni vaka sayısı da 33 bin 552 oldu.

Cuma günü yapılan Başbakanlık bilgilendirme toplantısında konuşan bilim kurulu baş danışmanı Sir Patrick Vallance, "Ölüm oranları korkunç ve korkarım düşüşe geçmeden önce bir süre daha böyle kalmaya devam edecek" demişti.

Geçen hafta BBC'nin girdiği 15 katlı Londra Kraliyet Hastanesi'nin 12 katı, Covid-19 hastalarıyla doluydu.

https://www.youtube.com/watch?v=8pmwtCVgAt0

Solunum cihazındaki hastaların sayısı 18 Aralık'tan bu yana hızla arttı.

Solunum cihazına bağlı hasta sayısı, İngiltere'de hükümetin kısıtlama ve önlemlere karar verirken dikkate aldığı en önemli verilerden biri.

Ülkede Aralık ayında koronavirüsün mutasyona uğramış yeni varyantının daha hızlı yayıldığı açıklandıktan sonra kısıtlamalar kademeli olarak artırılmıştı. Başbakan Boris Johnson, kısıtlamaların bahar aylarında hafifletilip hafifletilmeyeceğinin belli olmadığını söyledi.

Johnson, yeni türün daha fazla ölüme yol açıyor olabileceğini de söyledi. Ancak bilim insanları henüz bunu net bir şekilde söylemek için erken olduğunu belirtiyor.

- BBC

İngiltere Kamu Sağlığı biriminin tıbbi direktörü Dr. Yvonne Doyle da, yeni türün daha ölümcül olduğuna dair kesin bir veri bulunmadığını açıkladı:

"Bazı göstergeler var ancak henüz çok erken aşamasında. Çok küçük sayıda vakada bu görüldü bu sebeple kesin bir şey söylemek için çok erken."

Aşı çalışmaları sürüyor

Ülkede 22 Ocak'a kadar 5 milyon 861 bin 351 kişi Covid-19 aşılarının ilk dozunu vuruldu. 468 bin 617 kişi, ikinci dozu da vuruldu.

Üreticiler, uygulanan Pfizer-BioNTech aşısının iki dozu arasında 3 hafta olması gerektiğini belirtirken ülkede bu ara 12 hafta olarak uygulanıyor. Sebebi de ilk dozun daha fazla kişiye hızlıca ulaşması olarak açıklanıyor.

Ancak İngiliz Tıp Derneği, hükümete 12 haftalık aranın doğru bir uygulama olmadığı çağrısında bulundu.

Hükümet ise hiç aşı olmayan insanların virüsü kaparak daha ağır hasta olma ihtimallerinin çok daha yüksek olduğunu savunuyor.

- BBC

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

İngiltere'de Covid: Öncelikli gruplar aşılandıktan sonra kısıtlamalar neden hızla kalkmayacak?
BBCİngiltere'de Covid: Öncelikli gruplar aşılandıktan ...
SON DAKİKA: Vuhan'daki ilk koronavirüs karantinasının birinci yılı! - Haberler
BBCVuhan'daki ilk karantinanın birinci yılı!
Covid: AB, yeni seyahat kısıtlamaları getirmeye hazırlanıyor
BBCCovid: AB, yeni seyahat kısıtlamaları getirmeye ...
QAnon komplo teorisi: Trump'ın kurtarıcı olduğuna inananlar Biden'ın başkanlığının şokunu yaşıyor
BBCTrump'ın kurtarıcı olduğuna inananlara Biden şoku!
Filleri uzaydan sayabilen teknoloji geliştirildi
BBCFilleri uzaydan sayabilen teknoloji geliştirildi
Covid: ABD, yoksul ülkelere aşı temini için oluşturulan Covax programına katılmak istiyor
BBCCovid: ABD, yoksul ülkelere aşı temini için ...
'Putin'in Sarayı': Navalni'nin videosunu 24 saatte milyonlarca kişi izledi, Kremlin iddiaları reddetti
BBC'Putin'in Sarayı': Navalni'nin videosunu 24 saatte ...
Covid salgınının yayıldığı Avrupa'da telaş: Maske kuralları değişiyor, önlemler sıkılaştırılıyor
BBCCovid salgınının yayıldığı Avrupa'da telaş: Maske ...
Biden'ın öncelikli hedeflerine ulaşmasının önündeki engeller neler?
BBCBiden'ın öncelikli hedeflerine ulaşmasının önündeki ...
Çinli yetkililer: 12 gündür altın madeninde mahsur kalan işçilerin kurtarılması iki hafta alabilir
BBCÇinli yetkililer: 12 gündür altın madeninde mahsur ...