İngiltere'de tarihi gün: Kutlamalar başlıyor 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / Ajanslar

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth’in tahta geçişinin 70. yılı (Platinum Jubilee) kapsamında yapılacak kutlamalar için başkent Londra’daki caddeler ve dükkanlar Birleşik Krallık bayrakları ve Platinum Jubilee’yi simgeleyen bayraklarla süslendi.

İngiltere, Kraliçe II. Elizabeth’in tahttaki 70’inci yıldönümü için yapılacak Platinum Jubilee kutlama programı çerçevesinde İngiltere başta olmak üzere dünya üzerindeki birçok ülke sokak partileri ve özel eğlence programları düzenleyecek. İngiltere’de 1952 yılından bu yana tahta olan Kraliçe Elizabeth için 2-5 Haziran tarihleri arasında etkinlikler yapılacak. İngilizler, 4 gün boyunca kutlamalar için başkent Londra sokaklarında olacak.

Londra’nın en işlek caddesi olan Oxford Caddesi ise kraliçenin onuruna bayraklar ile donatılırken, birçok işletme ise vitrinlerini Kraliçe Elizabeth’in fotoğrafları ve oyuncaklarıyla süsledi.

COVID-19 SALGININDAN BU YANA İLK ASKERİ GEÇİT TÖRENİ

Dört gün boyunca sürecek olan program dahilinde 2 Haziran'da Covid-19 salgının başlamasından bu yana İngiltere'de ilk kez askeri bir geçit töreni düzenlenecek. Törene bin 400'den fazla asker, 400 müzisyen ve 200 at katılacak. Aynı gün İngiltere'de ve ülkenin anakara dışındaki topraklarında bin 500’den fazla noktada İngiliz Milletler Topluluğu üyesi ülkelerin başkentlerinde de ilk kez özel ışıklar yakılacak.

Kutlamalar çerçevesinde, 3 Haziran'da Aziz Paul Katedrali'nde Kraliçe Elizabeth için Şükran Günü ayini yapılacak. 4 Haziran'da Buckingham Sarayı'nda özel bir parti organize edilecek. Yapılacak çekiliş sonucu, halktan da belli sayıda kişi partiye katılabilecek. 5 Haziran'da ise İngiltere çapında özel bir öğle yemeği etkinliği organize edilecek ve ülke genelinde başta Buckingham Sarayı çevresi olmak üzere çok sayıda sokak partisi yapılacak.

KRALİÇE'NİN 70. YILI ANISINA YENİ KARE

Kraliçe II. Elizabeth'in tahttaki 70. yılının resmi kutlaması için yeni bir resmi portresi de yayınladı.

Kraliçe'nin 90. doğum günü karelerini de çeken ünlü fotoğrafçı Ranald Mackechnie, Kraliçe'nin tahttaki 70. yılı onuruna 25 Mayıs'ta Windsor Kalesi'nde çektiği portreyi yayınladı.