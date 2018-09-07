İngiltere - İspanya maçı rakamları

UEFA Uluslar Ligi A Ligi Grup 4 heyecanı devam ediyor. İngiltere, 08 Eylül 2018 Cumartesi günü İspanya takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 21:45. İngiltere son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. İspanya, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.
İddaa'da 172 kodlu maçı oynayanlar; İngiltere galibiyet oranı 2.40, beraberlik oranı 2.70, İspanya galibiyet oranı 2.40. Alt oranı 1.45, üst oranı 1.95. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.65.
İngiltere son haftadaki İspanya müsabasında 2-2 berabere kaldı.
İspanya ise İngiltere maçında 2-2 berabere kaldı.
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