İngiltere - İsviçre maçı CANLI YAYIN

STAT: Düsseldorf Stadı

HAKEM: Daniele Orsato

SAAT: 19.00

YAYIN: TRT 1

İNGİLTERE: Pickford, Walker, Stones, Konsa, Trippier, Mainoo, Rice, Saka, Bellingham, Foden, Kane.

İSVİÇRE: Sommer, Schär, Akanji, Rodriguez, Aebischer, Freuler, Xhaka, Rieder, Vargas, Ndoye, Embolo.

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) çeyrek final mücadelesinde İngiltere ile İsviçre kozlarını paylaşıyor.

Şampiyonaya İngiltere, C Grubu'nda başladı. Danimarka, Slovenya ve Sırbistan'ın yer aldığı grubu 3 maç sonunda 5 puanla tamamlayan İngilizler, lider olarak son 16 turuna yükseldi.

İngiltere, grubunda 1 galibiyet ve 2 beraberlik elde ederken, 2 gol atıp kalesinde 1 gol gördü.

Son 16 turunda Slovakya ile karşılaşan İngiltere, turnuvanın en unutulmayacak maçlarından birini oynadı ve adını çeyrek finale yazdırdı. İngiltere, 1-0 geride olduğu müsabakada 90+5. dakikada bulduğu golle maçı uzatmalara taşıdı ve uzatmalarda rakibini geçmeyi başardı.

REKLAM Turnuvanın flaş ekiplerinden İsviçre ise ev sahibi Almanya'nın yer aldığı A Grubu'nda organizasyona başladı. Almanya'nın arkasında 1 galibiyet ve 2 beraberlikle ikinci sırada yer alan İsviçre, 5 puan toplarken 5 gol atıp 3 gol yedi. Son 16 turunda son şampiyon İtalya ile karşılaşan İsviçre, tamamını üstün oynadığı karşılaşmada rakibini 2-0'la geçerek çeyrek finale ulaştı. REKABETTE İNGİLTERE ÜSTÜN EURO 2024 çeyrek finalinde karşı karşıya gelen İngiltere ile İsviçre arasındaki karşılaşmalarda İngilizlerin üstünlüğü dikkati çekiyor.