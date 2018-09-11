İngiltere - İsviçre rakamlar

Hazırlık Ülkeler heyecanı devam ediyor. İngiltere, 11 Eylül 2018 Salı günü İsviçre takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 22:00. 10 puanlı İngiltere 27. sırada bulunuyor, İsviçre 10 puana sahip ve 21. sırada. Ev sahibi İngiltere, son 5 maçında 5 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 yenilgi aldı. İsviçre son 5 mücadelede 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 448 kodlu maçta; İddaa oynayanlar İngiltere kazanırsa 1.50, beraberlik çıkarsa 3.30, İsviçre sahadan galip ayrılırsa 4.30 oranını elde edecekler. Alt 1.50, üst 1.85 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.80, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.55.

İngiltere son hafta oynanan İsviçre maçında 2-0 kazandı.

İsviçre ise İngiltere maçında 2-0 yenildi.

İngiltere, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 2 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. İngiltere, kendi sahasında 5 gol attı, 2 gol yedi.

İsviçre, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet elde etti. İsviçre, deplasmanda 2 kez ağları sarsarken, 1 kez topu kendi kalesinde gördü.

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