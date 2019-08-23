İngiltere'nin yeni Başbakanı Boris Johnson Almanya ve Fransa temaslarındaki rahat hareketleri ile dikkat çekti.

Başbakan seçildikten sonraki ilk resmi yurt dışı temasları için önce Almanya'ya giden Johnson burada Almanya Başbakanı Merkel ile katıldığı resmi törende elleri arkada yürüdü.

Ardından Fransa temasları için başkent Paris'teki Elysee Sarayı'nda Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya gelen Johnson ayaklarını bir anlığına sehpaya uzatıp geri çekti. O anlar ise kameralar tarafından kaydedildi.

Macron'un İngiliz halkının verdiği kararın uygulanması gerektiği yönündeki düşüncelerini onaylayan Johnson, "İşte bu yüzden Ekim'in 31'inde, anlaşma olsun olmasın AB'den çıkmalıyız" dedi.