İngiltere Premier Ligi'nde 36. hafta tamamlandı Sonuçlar ve puan durumu

İngiltere Premier Ligi'nin 36. haftasının final maçı, Liverpool ile Arsenal arasında oynandı.

Liverpool, 36. hafta müsabakasında Arsenal ile evinde 2-2 berabere kalarak 1 puana razı oldu; bu sonuçla Liverpool'un toplam puanı 83, Arsenal'ın ise 68 oldu.

Man United, 36. haftada West Ham ile evinde karşı karşıya geldi. Deplasman ekibi, 90 dakika sonunda Man United'e 2-0 üstünlük kurdu ve 3 puanın sahibi oldu. Man United, bu yenilgiyle haftayı 39 puanla tamamlarken, West Ham ise puanını 40'a yükseltti.

Ev sahibi Newcastle Utd.'a deplasmanda 2-0 mağlup olan Chelsea, 90 dakika sonunda puan alamayarak haftayı 63 puanla tamamladı; Newcastle Utd. ise puanını 66'ya çıkardı.

Zorlu deplasman mücadelesinde Man. City, rakibi Southampton ile karşılaşarak 0-0 berabere kaldı ve her iki takım da 1 puana razı oldu. Bu skor ile Man. City 65 puana ulaşırken Southampton ise 12 puana yükseldi.

Brighton, deplasmanda Wolves'i 2-0 yenmeyi başararak 3 puanı alan takım oldu.

Everton, bu hafta Fulham'a konuk olurken; mücadeleyi kazanan taraf 3-1 ile konuk ekip Everton oldu.

Brentford, deplasmanda Ipswich'i 1-0 yenmeyi başararak 3 puanı alan takım oldu.

Aston Villa, bu hafta AFC Bournemouth'a konuk olurken; mücadeleyi kazanan taraf 1-0 ile konuk ekip Aston Villa oldu.