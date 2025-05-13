İngiltere Premier Ligi'nde 36. hafta tamamlandı Sonuçlar ve puan durumu

İngiltere Premier Ligi'nde 36. haftanın görünümü
İngiltere Premier Ligi'nde 2024/2025 sezonundaki 36. hafta maçları tamamlandı. Man. City ve Chelsea haftayı galibiyetle noktaladı. Man United ve Liverpool ise haftayı puan kaybederek tamamladı. İşte İngiltere Premier Ligi'nde 36. haftanın maç sonuçları, puan durumu ve gelecek haftanın programı...
İngiltere Premier Ligi'nin 36. haftasının final maçı, Liverpool ile Arsenal arasında oynandı.
Liverpool, 36. hafta müsabakasında Arsenal ile evinde 2-2 berabere kalarak 1 puana razı oldu; bu sonuçla Liverpool'un toplam puanı 83, Arsenal'ın ise 68 oldu.
Man United, 36. haftada West Ham ile evinde karşı karşıya geldi. Deplasman ekibi, 90 dakika sonunda Man United'e 2-0 üstünlük kurdu ve 3 puanın sahibi oldu. Man United, bu yenilgiyle haftayı 39 puanla tamamlarken, West Ham ise puanını 40'a yükseltti.
Ev sahibi Newcastle Utd.'a deplasmanda 2-0 mağlup olan Chelsea, 90 dakika sonunda puan alamayarak haftayı 63 puanla tamamladı; Newcastle Utd. ise puanını 66'ya çıkardı.
Zorlu deplasman mücadelesinde Man. City, rakibi Southampton ile karşılaşarak 0-0 berabere kaldı ve her iki takım da 1 puana razı oldu. Bu skor ile Man. City 65 puana ulaşırken Southampton ise 12 puana yükseldi.
Brighton, deplasmanda Wolves'i 2-0 yenmeyi başararak 3 puanı alan takım oldu.
Everton, bu hafta Fulham'a konuk olurken; mücadeleyi kazanan taraf 3-1 ile konuk ekip Everton oldu.
Brentford, deplasmanda Ipswich'i 1-0 yenmeyi başararak 3 puanı alan takım oldu.
Aston Villa, bu hafta AFC Bournemouth'a konuk olurken; mücadeleyi kazanan taraf 1-0 ile konuk ekip Aston Villa oldu.
Cry.Palace, 36. haftada oynanan mücadelede Tottenham'ı 2-0 yendi. Deplasmanda rakibini mağlup eden Cry.Palace böylece 49 puana yükseldi. Cry.Palace'yi ağırlayan Tottenham ise 38 puanda kaldı.
Zorlu mücadelede ev sahibi Nott. Forest, rakibi Leicester'i tüm çabasına rağmen geçmeyi başaramadı ve 2-2 berabere kalarak puanları paylaştı.