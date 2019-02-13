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İngiltere ve Galler'de artık 'etek altı görüntüsü çekenler' 2 yıla kadar hapisle cezalandırılabilir

İngiltere ve Galler'de bugün yürürlüğe giren bir yasayla, "izinsiz olarak genital bölgeyi görüntüleme amaçlı" her tür kamera kaydı suç kapsamına girecek. Bu tip görüntüleri çekenler, mağdurların suç duyurusu sonucu yargılanabilecekleri davalarda 2 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilecek. Söz konusu kişiler ayrıca "seks suçluları" listesine alınacak.

Giriş: 13.02.2019 - 12:44 | Güncelleme:  
- Getty Images
İsteği dışında özel bölgelerinin fotoğrafları çekilen mağdurlar suç duyurusunda bulunabilecek

İngiltere ve Galler'de bugün yürürlüğe giren bir yasayla, "izinsiz olarak genital bölgeyi görüntüleme amaçlı" her tür kamera kaydı suç kapsamına girecek.

Bu tip görüntüleri çekenler, mağdurların suç duyurusu sonucu yargılanabilecekleri davalarda 2 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilecek.

Söz konusu kişiler ayrıca "suç cinsel haz amaçlı" yapılırsa, "seks suçluları" listesine alınacak.

Mağdurlara ise otomatik olarak koruma sağlanacak. Kimlikleri gizlenerek medyada görülmelerinin önüne geçilecek.

İngiltere Adalet Bakanlığı yeni yasa ile bu tip davranışların ciddi şekilde cezalandırılmasının ve insanların bu suçları işlemekten caydırılmasının amaçlandığını açıkladı.

Haziran 2018'de Parlamento'dan geçen düzenlemenin yasalaşması için Kraliçe 2. Elizabeth'in onayı bekleniyordu.

- Getty Images
Gina Martin

Yeni yasa, Gina Martin adlı bir İngilizin başlattığı kampanya sonucu gündeme geldi.

Martin, 2017 yılının Haziran ayında Londra'da Hyde Park'ta gittiği bir konserde bir erkek tarafından "etek altı fotoğraflarının" çekildiğini fark etmiş ve polise başvurmuştu.

Bunun suç sayılmadığını öğrenmesi üzerine politik bir kampanya yürütmeye başlayan Martin, "Kadınlar bu hayatta doğduklarından itibaren bir sürü eşitsizlikle mücadele etmek zorunda kalıyor, bir de bununla uğraşmak istemeyeceğimizi düşündüm ve hep bize söylendiği gibi bu defa sesimi yükselttim" diyor.

"Etek altı fotoğrafları çekmek" İskoçya'da ise 2010 yılından bu yana suç kapsamına giriyor.

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BBC TÜRKÇE

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