İngiltere’de başbakanlık yarışı tekrar başladı: Boris Johnson geri döner mi?

Reuters Johnson, cumartesi günü Dominik Cumhuriyeti'ndeki tatilinden döndü

İngiltere’de Başbakan Liz Truss’ın göreve geldikten 45 gün sonra istifa etmesinin ardından Muhafazakar Parti’de liderlik yarışı tekrar başladı.

Bu sefer parti lideri ve ülkenin başbakanı olmak isteyen adayların yarışa girmesi için 100 milletvekilinin desteğini alması şartı koşuldu.

Eski maliye bakanı olan Rishi Sunak’ın 100 milletvekilinin desteğini aldığı açıklandı.

Ancak bugün evinden çıkarken görüntülenen Sunak, basın mensuplarının sorularını yanıtlamadan ayrıldı.

O yüzden Sunak henüz adaylığını resmi olarak koymuş değil.

Sunak, yazın da parti liderliğine adaylığını koymuş, ancak Truss’a yenilmişti.

Eski başbakan yardımcısı Dominic Raab ise Sunak’ın tekrar aday olmasına kesin gözüyle baktığını söyledi.

Şimdiye kadar resmi olarak başbakan adayı olduğunu açıklayan tek kişi Muhafazakar Parti'nin Meclis Grup Başkanı Penny Mordaunt.

Şimdiye kadar Mordaunt’e desteğini açıklayan 21 milletvekili var.

Yarışın en dikkat çekici şekilde öne çıkan adaylarının başında ise eski başbakan Boris Johnson var.

Dominik Cumhuriyeti’ndeki tatilinden İngiltere’ye dönen Johnson henüz resmi olarak adaylığını açıklamadı; ancak çok sayıda Muhazakar Parti milletvekili Johnson’a destek verdiğini belirtti.

Şimdiye kadar Johnson’a desteğini açıklayan milletvekilinin sayısı 40’ı geçti.

Johnson’a yakın milletvekillerinden James Duddridge, Johnson’ın aday olmayı düşündüğünü açıkladı.

Johnson ile konuştuğunu aktaran, Duddridge, “Bunu yapacağız” ifadesini kullandığını söyledi.

PA Media Sunak, evinden çıkarken gazetecilerin sorularını cevapsız bıraktı

https://twitter.com/PennyMordaunt/status/1583745537387692033?s=20&t=RtUw8kUKyHsRJK8-KH4Gtw

Johnson’ın dönüşünün zorlukları

Johnson, Temmuz ayında görevden ayrılmadan önce yaptığı konuşmasında kendisine adil davranılmadığını ve geri dönmeyi düşündüğünü belirtmişti.

Ancak siyasi açıdan geri dönüşünün birtakım zorlukları da var.

Koronavirüs kurallarının geçerli olduğu dönemde başbakanlıkta verilen partilerden ötürü hakkında soruşturma yürütülen Johnson’ın, soruşturma sonuçlarına göre parlamentodan ihraç edilme ya da milletvekilliğinden atılması olasılığı bile var.

Diğer yandan hakkında cinsel taciz suçlamaları olmasına rağmen Chris Pincher’ı Muhafazakar Parti'deki grup yöneticiliği görevine getirmesi dolayısıyla da büyük eleştiriler almıştı.

Bütün bunlar haziran ayında 148 parti üyesinin kendisine güvensizlik oyu vermesine ve 60 bakanın istifa etmesine yol açmıştı.

Adayların Pazartesi günü öğle saatlerine kadar 100 milletvekilinin desteğini alması gerek.

Eğer bir aday 158 desteğe ulaşırsa yarış iki adaya düşmüş olacak.

Bu durumda parti üyeleri online oy verecek, sonuçlar Cuma açıklanacak.

Eğer partiden tek bir aday çıkarsa başbakanın kim olacağı hafta başından belirlenebilir.