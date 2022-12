Müziğe olan tutkusu ve yaratıcılığıyla idol gördüğü müzisyenlerin öğrencisi olarak kariyerine başlayan ve kendisi de bir idole dönüşen Jamie Cullum, dünya turnesi kapsamında Türkiye’deki hayranlarıyla buluşmaya hazırlanıyor.

Caz ve pop’a olan hakimiyetiyle müzik dünyasında kendine önemli bir yer edinen, Grammy, Altın Küre, BRIT ve GQ Yılın Müzik Adamı Ödülleri gibi sayısız prestijli ödüle aday gösterilen ve pek çok ödülün de sahibi olan dünyaca ünlü müzisyen, Rihanna, Kylie Minogue, Will.i.am, Pussycat Dolls gibi dünya çapındaki müzisyen ve gruplarla yaptığı ortak projelerle ve ünlü şarkıları yeniden yorumlamasıyla tanındı.

Şarkılarını yeniden yorumladığı gruplar arasında The White Stripes, Massive Attack, Jimi Hendrix, Kanye West, Radiohead, Elton John, Joy Division ve John Legend’ın yer aldığı, What A Differance A Day, These Are The Days, Everlasting Love, Mind Trick, Edge of Something gibi şarkılarıyla milyonlarca dinlemeye ulaşarak kendine geniş bir hayran kitlesi edinen Jamie Cullum, 30 Mart 2023 akşamı Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde olacak.