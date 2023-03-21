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Kuzey Galler'de 88 yaşındaki yaşlı bir kadın, inme geçirdikten sonra hastaneye kaldırıldı. İddiaya göre, bakıcılarının kendisine yemek ve su vermeyi kesmesinden 28 gün sonra da hayatını kaybetti. Yaşamını yitiren kadının oğlu, bu uygulamayı 'insanlık dışı' olarak nitelendirdi.

"YAVAŞ YAVAŞ ÖLDÜ"

İngiliz gazete Daily Mail'de yer alan habere göre, 88 yaşındaki Sarene Taylor'ın bakıcılarının kendisine yemek ve su vermeyi kesmesinden 28 gün sonra 'dehidrasyon ve yetersiz beslenme' nedeniyle 'yavaş yavaş' öldüğü iddia edildi.

Taylor, yaklaşık dört hafta önce felç geçirdikten sonra Kuzey Galler'deki bir hastaneye yatırıldı. Kadının oğlu Rob Taylor'a göre, doktorlar yapabilecekleri başka bir şey olmadığını söyleyerek sıvı ve yiyeceklerin kesilmesiyle yaşam sonu bakımına başladı.

"İNSANLIK DIŞI"

Eski bir Kuzey Galler kırsal polis memuru olan Taylor, yaşam sonu bakım yaklaşımını 'insanlık dışı' ve aile için 'yürek parçalayıcı' olarak nitelendirdi ve bunun değişmesi gerektiğini söyledi.

Taylor ayrıca annesinin ölümüne yol açan koşulları, Kuzey Galler Polisi ve Galler Yaşlılar Komisyonuna bildirdiğini ifade ederek, şunları söyledi: "Yaşam sonu bakımını anlıyorum. Bakıcılar ve bölge hemşireleri harika bir iş çıkarıyor ancak bir insanı yemekten ve sudan mahrum etmek utanç verici ve toplum olarak bunun bir daha yaşanmamasını sağlamamız gerekiyor."

"YAŞAM SONU BAKIMINA ALINDI"

Annesinin ölümünden birkaç gün önce yayınladığı duygusal bir videoda Taylor, ailenin içinde bulunduğu yıkıcı durumu şu sözlerle anlattı: "88 yaşındaki annemin harika bir hayatı vardı ancak ne yazık ki dört hafta önce bugün, felç geçirdiğini öğrendiğimiz Kuzey Galler'deki bir hastaneye yatırıldı. Aradan üç hafta geçtikten sonra, onunla birlikte olmak ve vakit geçirmek için yanına gittim ve bu pazartesi günü doktor bana ne yazık ki onun için yapabilecekleri başka bir şey olmadığını söyledi. Tüm sıvılar ve yiyecekler kesildi ve yaşam sonu bakımına alındı.

Onunla epey zaman geçirdim ardından Covid'e yakalandığımı fark ettim, bu yüzden yanına hemen geri dönemedim. Daha sonra onu hastaneden almamız gerektiği söylendi. Bu yüzden bakım evine geri götürülmesini ayarladım. Bu yasa dışılıkla ilgili bir hikaye değil, etikle ilgili. Annem hala hayattaydı ve 24-25 gün yemek yemedi, su içmedi, serum takılmadı. Hiçbir şey yapılmadı. Üzücü ve insanlık dışı bir durum. 11. ve 12. yüzyılda insanlara böyle davranılırdı, 2023'te değil. Bu kesinlikle çok üzücü. Yapabileceğimiz hiçbir şey yok, kesinlikle yapabileceğimiz hiçbir şey yok."

VERİLEN BAKIM ARAŞTIRILIYOR

Betsi Cadwaladr Üniversitesi Sağlık Kurulu Doğu Entegre Sağlık Topluluğu Hemşirelik Direktörü Andrea Hughes, konuyla ilgili şunları söyledi: "Her ne kadar münferit vakalar hakkında ayrıntılı yorum yapamasak da, annesinin bakımı konusunda Rob Taylor ile her gün temas halindeydik ve dile getirdiği endişeleri araştırıyoruz."

Galler Yaşlılar Komisyonu Başkanı Heléna Herklots CBE ise şunları söyledi: "Annesini kaybetmesinin ardından Rob Taylor ve ailesine taziyelerimi sunmak istiyorum. Taylor benimle temasa geçti ve annesinin yaşadıkları hakkında kendisinden daha fazla ayrıntı alma sürecindeyim. Bu nedenle şu aşamada daha fazla yorum yapamayacağım."