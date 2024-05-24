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        Edirne'de polis aracına çapan otomobilde 14 düzensiz göçmen yakalandı

        Edirne'de takibe alınan insan tacirlerinin kullandığı araç, "dur" ihtarının ardından polis aracına çarptı. Otomobildeki 14 düzensiz göçmen yakalanırken 3 kişi kayıplara karıştı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.05.2024 - 09:51 Güncelleme: 24.05.2024 - 09:51
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        İnsan tacirleri polis aracına çarptı!
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        Edirne'de polis aracına çarpan otomobilde 14 düzensiz göçmen yakalandı.

        AA'da yer alan habere göre Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri şüphe üzerine Edirne Garı yakınlarında CB2356TH Bulgaristan plakalı araca "dur" ihtarında bulundu.

        Ekiplerin bir süre takip ettiği araç Nane Sokak'ta polis aracına çarptı. Bu sırada araçtan inen 3 kişi kaçtı.

        Otomobilde 14 düzensiz göçmen yakalandı. Bazıları otomobilin bagajından çıkan düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresine götürüldü. Kaçan 3 kişinin aranmasına devam ediliyor.

        Fotoğraflar: DHA

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