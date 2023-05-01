İnsanlar gerçekten uykusunda örümcek yutar mı?

Bu "gerçeğin" kaynağı, 1993 yılında insanların çevrim içi olarak okudukları her şeye koşulşuzca inandıklarını anlatan bir makaleden geliyor. Dergide yayınlanan makale, iddiasına kanıtlamak için örümcekler hakkında bu bilgiyi ortaya attı.

Ayrıca daha bilimsel bir sonuç arıyorsanız Scientific American bilim dergisinde 2014 yılında yayınlanan bir makalede, uzmanlar da bu bilginin gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Kaynak: Britannica Ansiklopedisi