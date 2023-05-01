Neden bazı çocuklar hayali arkadaş edinir?

Hayali arkadaş ilişkileri genelde olumlu duyguları geliştirir ancak çocuk hayali arkadaşı ile beraber saldırganlık, şiddet veya başkalarına zarar verme gibi olumsuz davranışlar gösteriyorsa bir uzmanla görüşülmelidir.

Bununla beraber, bir çocuk hayali arkadaşa sahip olsa da diğer çocuklarla iletişime geçmekte veya sosyalleşmekte zorlanmaz. Ancak çocuğun hayatın diğer yönlerinden çekildiği fark ediliyorsa bu da sakıncalı bir durumdur ve uzman yardımı gerekebilir.

Hayali arkadaşlar, çocuk gelişiminde olumlu yer tutsa da ergenlik veya yetişkinliğe kadar devam ediyorsa bu, altta yatan psikososyal ihtiyaçların göstergesi olabilir.

Kaynak: Today