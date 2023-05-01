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Neden bazı çocuklar hayali arkadaş edinir?

Özellikle, okul öncesi yaş grubunda sıklıkla yaşanan hayali arkadaş edinme dönemi, genelde ebeveynler tarafından endişe ile karşılanır. Ancak uzmanlar, durumun kontrol altında tutulduğu müddetçe hayali arkadaşların, çocuk gelişimi açısından olumlu bir etki yarattığını söylüyor.

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  • Çocuklar neden hayali arkadaş edinir? Çocukların hayali arkadaş edinmesi zararlı mıdır?

    Birçok ebeveyn, çocuklarının görünmez bir hayali arkadaş edindiği ilginç tecrübeler yaşamıştır. Bu genelde anne babaları korkutan bir durum olsa da pediatrik nöropsikolog Dr. Ashley M. Whitaker bunun korkulacak bir durum olmadığını söylüyor.
  • Çocuklar neden hayali arkadaş edinir? Çocukların hayali arkadaş edinmesi zararlı mıdır?

    Hayali arkadaşlar, bir çocuğun insani özellikleri cansız bir nesneye atfettiği bir oyuncakta veya başka bir öğede ortaya çıkabilir. Genelde bu durum okul öncesi dönemde başlar ve kimi zaman ergenlik çağına kadar uzanabilir. 
  • Çocuklar neden hayali arkadaş edinir? Çocukların hayali arkadaş edinmesi zararlı mıdır?

    Dr. Whitaker, hayali arkadaşların rol yapma oyunlarıyla ilişkili olduğunu ve bunun birçok faydası olduğunu belirtiyor;

    - Hayali arkadaşlar, çocukların kendi somut anlayışlarının ötesindeki deneyimleri keşfederek dünyayı anlamlandırmalarına yardımcı olabilir.

    - Bir çocuk çeşitli senaryoları test etmek ve farklı bakış açıları hakkında daha iyi fikir edinmek için hayal gücünü kullanabilir.

    - Hayali arkadaşa sahip olmak, zihinsel sağlık sorunları açısından risk altında olan çocuklar için koruyucu olabilir.
  • Çocuklar neden hayali arkadaş edinir? Çocukların hayali arkadaş edinmesi zararlı mıdır?

    Dr. Whitaker, "Hayali arkadaşlar aslında pozitif sosyal etkileşimlere ve ilişkilere, yaratıcılığa ve anlatım becerilerine ve düşünme veya muhakeme yeteneklerine yol açan artan duygusal anlayışla ilişkilendirilmiştir" dedi.

    Doktor, ayrıca ebeveynleri bir çocuğu hayali bir arkadaşa sahip olduğu için eleştirmemeleri veya hayali bir arkadaşın gerçek olmadığını söylememeleri konusunda uyardı.
  • Çocuklar neden hayali arkadaş edinir? Çocukların hayali arkadaş edinmesi zararlı mıdır?

    Kısacası; bir çocuğun hayali arkadaşa sahip olması da olmaması da endişelenecek bir durum değildir. Ancak bu dikkat edilmesi gereken bazı noktalar olmadığı anlamına gelmiyor. Aşağıda belirtilen bazı durumlar, çocuğu bir uzmana götürmek için sinyal veriyor olabilir;
  • Çocuklar neden hayali arkadaş edinir? Çocukların hayali arkadaş edinmesi zararlı mıdır?

    Hayali arkadaş ilişkileri genelde olumlu duyguları geliştirir ancak çocuk hayali arkadaşı ile beraber saldırganlık, şiddet veya başkalarına zarar verme gibi olumsuz davranışlar gösteriyorsa bir uzmanla görüşülmelidir.

    Bununla beraber, bir çocuk hayali arkadaşa sahip olsa da diğer çocuklarla iletişime geçmekte veya sosyalleşmekte zorlanmaz. Ancak çocuğun hayatın diğer yönlerinden çekildiği fark ediliyorsa bu da sakıncalı bir durumdur ve uzman yardımı gerekebilir.

    Hayali arkadaşlar, çocuk gelişiminde olumlu yer tutsa da ergenlik veya yetişkinliğe kadar devam ediyorsa bu, altta yatan psikososyal ihtiyaçların göstergesi olabilir. 

    Kaynak: Today

 

Haberi Hazırlayan : Başak Kanık
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