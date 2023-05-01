İkinci bir olasılık ise suyun, kürklerini ağırlaştırması olabilir. Kediler, günlerinin büyük bir kısmını kendilerini temizleyerek geçiren titiz hayvanlardır. Islak kürk, bir kedi için son derece rahatsızdır ve genellikle kuruması uzun zaman alır. Islak kürk ayrıca kuru bir kürkten daha ağırdır ve bu nedenle bir kediyi daha az çevik yapar ve diğer avcılara yakalamasını kolaylaştırır.