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Neden kediler genelde suyu sevmez? İşte kulağa oldukça mantıklı gelen 3 teori

Evinde patili bir dostu olan çoğu kişi, kedilerin su ile olan kötü ilişkisini bilir. Genelde küçük kedilerde görülen bu tepkinin sebebi kesin olarak bilinmiyor ancak etoloji uzmanlarının üç teorisi var.

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  • Kediler neden suyu sevmez? İşte kulağa oldukça mantıklı gelen 3 teori

    Kedilerin en yaygın bilinen özelliklerinden biri; sudan çok haz etmemeleridir. Elbette bu, tüm kedigiller için geçerli değildir; kaplanlar gibi bazı büyük kediler genellikle serinlemek veya avlanmak için suya girer ve hatta bazı evcilleştirilmiş türlerin fırsat bulduklarında yüzmekten keyif aldıkları bilinir. 
  • Kediler neden suyu sevmez? İşte kulağa oldukça mantıklı gelen 3 teori

    Bununla beraber, evde veya sokakta yaşayan küçük kediler genelde suyu sevmez. Bunun nedeni tam olarak bilinmese de uzmanlar konu hakkında birtakım teoriler sunuyor.

    İlki; bazı kedi türlerinin kuru iklimlerde evrimleştiği ve nehir veya gölleri su içmek dışında kullanmadıklarını ve bu yüzden suyu sevmediklerini öne sürüyor.
  • Kediler neden suyu sevmez? İşte kulağa oldukça mantıklı gelen 3 teori

    İkinci bir olasılık ise suyun, kürklerini ağırlaştırması olabilir. Kediler, günlerinin büyük bir kısmını kendilerini temizleyerek geçiren titiz hayvanlardır. Islak kürk, bir kedi için son derece rahatsızdır ve genellikle kuruması uzun zaman alır. Islak kürk ayrıca kuru bir kürkten daha ağırdır ve bu nedenle bir kediyi daha az çevik yapar ve diğer avcılara yakalamasını kolaylaştırır.
  • Kediler neden suyu sevmez? İşte kulağa oldukça mantıklı gelen 3 teori

    Son olarak da travmatik bir deneyimi de göz önüne almak gerekir. Yanlışlıkla, su dolu bir küvete düşerek korkan bir kedi, hayatı boyunca bu deneyimden uzak durmak isteyebilir.

    Kaynak: Britannica

Haberi Hazırlayan : Başak Kanık
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