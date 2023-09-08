İnsanlığın utanç tablosu: 'İnsan Hayvanat Bahçeleri'nin korkunç tarihi

*Dünya Kolomb Sergisi'nde ahşap bir kasede sergilenen küçük bir bebek, Chicago, 1891 (Fotoğraf Rare Historical Photos'tan alınmıştır)

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*"Dünyanın En Büyük Doğal ve Ulusal Merakı" — Barnum'un Joice Heth reklamı, 1835 (Fotoğraf Wikimedia Commons'tan alınmıştır)

1835 tarihli bir posterde şunlar yazıyordu:

"Dünyanın En Büyük Doğal ve Milli Merakı"

Bu, nadir bir hayvan türünün ya da yeni bir Dünya Harikasının reklamı değil, bir kadının reklamıydı: Joice Heth adında siyahi bir kadın!

PT Barnum'un 11 Ağustos 1835'te New York City'de Joice Heth'i sergilemesi ilk 'insan sergilerinden' biri oldu. Barnum, Heth'i George Washington'un babası Augustine Washington'un 161 yaşındaki eski kölesi olarak tanıttı.

George'u bebekken giydiren ve onu büyüten ilk kişinin kendisi olduğu söyleniyordu. (Barnum'un iddialarının hiçbiri doğru değildi.)