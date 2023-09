İnsanlığın utanç tablosu: 'İnsan Hayvanat Bahçeleri'nin korkunç tarihi

*"Gardiyan onu zaman zaman serbest bırakıyor" — New York Times'ın Ota Benga'nın Bronx Hayvanat Bahçesi'ndeki maymunlarla kafeste tutulduğu haberi, Eylül 1906 (Fotoğraf Rare Historical Photos'tan alınmıştır) İnsan Hayvanat Bahçelerindeki insanlık dışı uygulamalar bir asırdan fazla sürdü. Bu süre zarfında Afrika'nın her yerinden insanlar, Filipinler, Hintliler, Eskimolar ve daha birçok bölgeden yerliler kafeslere konuldu ve sömürüldü.

*Sarah "Hottentot" Baartman'ın 1800'lerden fotoğrafı

Güney Afrikalı bir kadın olan Hottentot Venus, iri kalçaları ile dikkat çekici bulunuyordu. Bu nedenle neredeyse çıplak olarak sergileniyordu.

Kaynak: The New York Times, BBC, Ferris State University, Livingstone Online ve Lapham 's Quarterly