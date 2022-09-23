WANDA NARA VE MAURO ICARDI ÇİFTİ AYRILDI MI?

Wanda Nara'nın sözleri şu şekilde:

"Herhangi bir ayrıntı vermeyeceğim"

Wanda Nara'nın sözleri şu şekilde:

"Bu anı yaşamak benim için acı verici. Ancak yaşananlar ve medya spekülasyonları göze alındığında bunun benden duyulmasını tercih ederim. Bu ayrılık hakkında herhangi bir ayrıntı vermeyeceğim. Lütfen, sadece benim için değil çocuklarımız için de anlayış rica ediyorum"