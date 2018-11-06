Serie A ekiplerinden Inter, sakat olan Messi'den yoksun olan Barcelona'yı konuk ediyor. Bu maç öncesinde Inter'in 6, Barcelona'nın 9 puanı bulunuyor. Gruptaki diğer mücadelede ise Tottenham ile PSV karşı karşıya geliyor.

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INTER: 0 - BARCELONA: 0

(İlk yarı oynanıyor...)

INTER: Handanovic, Vrsaljko, Skriniar, Vrij, Asamoah, Vecino, Brozovic, Politano, Nainggolan, Perisic, Icardi

BARCELONA: Stegen, Roberto, Pique, Lenglet, Alba, Rakitic, Busquets, Arthur, Dembele, Coutinho, Suarez

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