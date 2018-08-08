Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, bilgisayar ve internet kullanım oranları 16-74 yaş grubundaki erkeklerde yüzde 68.6 ve yüzde 80.4 iken, kadınlarda yüzde 50.6 ve yüzde 65.5 oldu.

İnternet üzerinden kişisel kullanım amacıyla mal veya hizmet siparişi veren ya da satın alan bireylerin oranı, yüzde 29.3 oldu. Bir önceki yıl bu oran yüzde 24.9´du.

İnternet üzerinden alışveriş yapan bireylerin yüzde 65.2'si giyim ve spor malzemesi satın aldı. Bilgisayar ve internet kullanımı 2018 yılında 16-74 yaş grubundaki bireylerde sırasıyla yüzde 59.6 ve yüzde 72.9 oldu. Bu oranlar 2017 yılında sırasıyla yüzde 56.6 ve yüzde 66.8'di.

2018 yılı Nisan ayında hanelerin yüzde 83.8´i evden internete erişim imkanına sahip oldu. Bu oran 2017 yılının aynı ayında yüzde 80.7 idi.

Kamu hizmetlerinden yararlanmak için interneti kullanan bireylerin oranı yüzde 45.6 oldu. Bu oran önceki yılın aynı döneminde yüzde 42.4´tü. Kullanım amaçları arasında kamu kuruluşlarına ait web sitelerinden bilgi edinme yüzde 41.7 ile ilk sırayı aldı.

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