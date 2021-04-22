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İnternet üzerinden verdiği müzik dersleriyle 5 bin kişilik çocuk korosu oluşturdu

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde başlattığı "Türkiye Çocukları Korosu" projesi kapsamında çevrim içi müzik dersleri vermeye başlayan Muharrem Baz, 5 bin öğrencinin katılımıyla çocuk korosu oluşturdu.

İnternet üzerinden verdiği müzik dersleriyle 5 bin kişilik çocuk korosu oluşturdu
AA

Necdet Seçkinöz Ortaokulunda müzik öğretmeni olarak görev yapan Baz, öğrencilere müziği sevdirmek ve evde kaldıkları salgın günlerinde hoş vakit geçirmelerini sağlamak amacıyla "Türkiye Çocukları Korosu" isimli eTwinning projesini başlattı.

eTwinning portalı üzerinden Makedonya, Azerbaycan, Almanya ve Türkiye genelindeki 1750 öğretmene ulaşan Muharrem Baz, her öğretmenin kendi sınıfını projeye dahil etmesiyle 5 bin öğrenciyle çocuk korosu oluşturdu.

Kendisine eşlik eden özel eğitim öğretmeni eşi Serya Baz ve profesyonel müzik eğitimi alan kızları Beste ile Ezgi Baz'ın da desteğiyle, öğrencilere çevrim içi müzik eğitimi veren Muharrem Baz, salgın son bulduğunda öğrencileriyle halka açık konser vermeyi amaçlıyor.

- "Pandemiye esir olmadık"

Muharrem Baz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, canlı yayınlarda, nota ve melodiler ile org, melodika, flüt gibi enstrümanlar çalmayı öğrettiğini ve ses açma, diyafram egzersizleri yaptırdığını söyledi.

Enstrümanı olmayan çocuklar için projenin yönetim kurulundan fen bilgisi öğretmeni Mehmet Değirmenci'nin dijital piyano tasarladığını belirten Baz, bu sayede interneti olan her çocuğun enstrüman edinebildiğini ifade etti.

Baz, "Her hafta bir şarkı ve yeni notalar öğretiyoruz. Aynı zamanda enstrümanlar tanıtıyoruz. Bu şekilde uzaktan çocuklarımızın eline dokunmaya çalışıyoruz." dedi.

Yönetim kurulundaki 9 öğretmen ile projeye dahil olan 1750 öğretmenin de emeğinin büyük olduğunu vurgulayan Baz, "Pandemi de olsa uzaktan bir şeyler yapılabiliyor. Yani pes etmedik, pandemiye esir olmadık, moralimizi bozmadık." diye konuştu.

Çocukların insana enerji verdiğini ve çalışma sonrasında onlardan olumlu geri dönüşler almanın kendisine iyi geldiğini aktaran Baz şunları kaydetti:

"Çocuklar için her şeye değer. Pandemi de olsa biz pes etmeyeceğiz. Pandemi bittiği zaman herkes belki çok kötü anacak, biz de tabii ki çok tedirginiz, üzgünüz herkes gibi ama ileride 'Biz de bu süreçte Türkiye Çocukları Koro'sunun elemanı olduk.' diyebileceğiz. Çünkü bize köyden de büyük şehirlerden de ulaşanlar var. Amacımızı gerçekleştiriyoruz şu anda. Umarım güzel bir konserle de amacımıza tamamen ulaşmış oluruz."

- "Daha çok çocuğa ulaşmak istiyoruz"

Muharrem Baz'ın eşi özel eğitim öğretmeni Serya Baz da salgın sürecinde tüm öğrenciler gibi özel eğitime gereksinim duyan öğrencilerin de sıkıldığını, eşiyle bu süreci nasıl değerlendirebileceklerini düşünürken akıllarına bu projenin geldiğini söyledi.

Projeye çok sayıda özel eğitime gereksinim duyan öğrencinin de katıldığını aktaran Baz, "Onlar da yapabildikleri kadar yapıyorlar, mümkün olduğunca derse katılıyorlar, enstrüman çalabilenler çalıyor, söyleyebilenler söylüyor. Herkes kendi payına düşen kısmı yapabildiği kadar yapıyor ve bize eşlik ediyorlar." dedi.

Serya Baz çocukların hayatına dokunabildikleri için mutlu olduklarını belirterek, "Daha çok çocuğa ulaşmak, fayda sağlamak istiyoruz. Bizi duyan öğrencilerimiz eğer müzikle ilgilenmek isterlerse Türkiye Çocukları Korosu'na gelebilirler, hepsini davet ediyoruz." diye konuştu.

- eTwinning nedir?

Avrupa ve Türkiye'deki okulların birbiriyle bağlantı kurabilmesi ve proje ortaklıkları yapabilmeleri amacıyla 2005'te oluşturulan "eTwinning Faaliyeti", bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımı vasıtasıyla gerekli destek, araçlar ve hizmetleri sağlayarak okulların herhangi bir konuda kısa ve uzun vadeli ortaklıklar kurmasını kolaylaştırıyor.

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