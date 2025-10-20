Dünyanın önde gelen sosyal medya platformları ve çevrimiçi oyun servislerinde büyük bir erişim sorunu meydana geldi. Kesintinin Amazon Web Services (AWS) kaynaklı olduğu belirtilirken, Snapchat, Roblox, Fortnite, Clash Royale, Canva, Amazon Music, Clash of Clans, Duolingo, Coinbase, PlayStation ve Pokémon Go gibi popüler servisler bu durumdan etkilendi. İşte konuya ilişkin ayrıntılar...