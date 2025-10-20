İnternette erişim sorunu: Amazon, Snapchat, Playstation Network ve Fortnite çöktü!
Küresel çapta ciddi bir internet krizi yaşandı. Çok sayıda popüler uygulama ve internet sitesine erişim sağlanamazken, kullanıcılar sosyal medya üzerinden durumu paylaşarak tepki gösterdi ve sorunun kaynağı olan Amazon'dan resmi bir açıklama geldi. Yetkililer ise sorunun çözümü için çalışmaların sürdüğünü bildirdi. İşte detaylar...
Dünyanın önde gelen sosyal medya platformları ve çevrimiçi oyun servislerinde büyük bir erişim sorunu meydana geldi. Kesintinin Amazon Web Services (AWS) kaynaklı olduğu belirtilirken, Snapchat, Roblox, Fortnite, Clash Royale, Canva, Amazon Music, Clash of Clans, Duolingo, Coinbase, PlayStation ve Pokémon Go gibi popüler servisler bu durumdan etkilendi. İşte konuya ilişkin ayrıntılar...
AMAZON'DAN AÇIKLAMA GELDİ!
Amazon, konuyla ilgili yaptığı açıklamada sorunun US-EAST-1 bölgesinde yer alan DynamoDB API’ının DNS çözümlemesiyle bağlantılı olabileceğini belirtti. DNS, yani Domain Name System (Alan Adı Sistemi), internetin adeta telefon rehberi görevini üstleniyor.
Bu sistem, web sitelerinin isimlerini IP adreslerine çevirerek bilgisayarlar arasında veri akışını mümkün kılıyor.
DNS’te bir aksaklık meydana geldiğinde ise tarayıcılar, kullanıcıların erişmek istediği içeriklerin yerini tespit edemiyor ve internet hizmetlerinde kesintiler yaşanıyor.
AMAZON WEB SERVİCES NEDİR?
Amazon Web Services (AWS) teknoloji devi Amazon'un bulut bilişim birimi. Servis büyük şirketlere ait milyonlarca internet sitesi ve platformu tarafından kullanılıyor.
Telefonunuzdaki uygulamaların birçoğu AWS veri merkezlerinde çalıştırılıyor.
AWS, olası sorunları paylaştığı hizmet durumu sayfasında "taleplere yanıt vermede belirgin hata oranları" olduğunu doğruladığını söylüyor.
Sorunun kaynaklarından birinin US-EAST-1 (ABD Doğu -1) bölgesindeki olduğu belirtiliyor.