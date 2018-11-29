Show Haber haberine göre, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, karı kocanın internet üzerinden piton yılanı sattığı bilgisini aldı. Polisler, yılanları satanlarla alıcı rolünde iletişim kurarak, Büyükçekmece’de bir kafede randevulaştı. Kafede buluşulduğunda satıcı olan 1’i kadın 2 kişi 2 yılanın özelliklerini anlatarak 9 bin lira istedi.

Polisler rakamı kabul etti ve gerçek kimliklerini açıklayarak gözaltı işlemi uyguladı. Ayrıca şüphelilere 12 bin 600 lira paza cezası kesildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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