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İntikam Benim filmi konusu nedir? İntikam Benim oyuncuları kimler? Karakterlerin isimleri...

İntikam Benim filmi bu akşam Star TV ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Başrollerini Noomi Rapace ve Colin Farrell gibi dünyaca ünlü iki oyuncunun paylaştığı İntikam Benim filminde heyecan bir an bile düşmüyor. İşte merakla araştırılan İntikam Benim filmi konusu ve oyuncuları...

İntikam Benim filmi konusu nedir? İntikam Benim oyuncuları kimler? Karakterlerin isimleri...

İntikam Benim filmi sinemasevler ile buluşuyor. 2013 yılı yapımı olan Gerilim/Polisiye türündeki filmin başrolünde Noomi Rapace ve Colin Farrel yer alıyor. İşte, İntikam Benim filmi hakkında detaylar...

İNTİKAM BENİM FİLMİ OYUNCULARI

Noomi Rapace ve Colin Farrell'ın başrolleri paylaştığı filmin yönetmenliğini ise orijinal Ateşle Oynayan Kız filminin yönetmeni olan Kuzey Avrupalı sinemacı Niels Arden Oplev üstleniyor.

İNTİKAM BENİM FİLMİ KONUSU NEDİR?

Profesyonel bir katil olan Victor, New York'ta kimsenin dikkatini çekmeden yaşamaya özen göstermekte, bu arada 'mesleğini' icra etmektedir. Aynı zamanda New York'un yer altı bir suç örgütüyle de bağlantısı vardır. Bir gün genç ve yüzü yaralı bir kadın tarafından izlendiğini fark eder. Victor, Beatrice'in kendisini izlediğini fark ettiğinde, ağzını arar.

Beatrice Victor'ın katil olduğunu bilmektedir ve kendisine intikam planında yardım etmesi için ona şantaj yapar. Yüzünün yarısını yaralayan adamın ölmesini ve adalete kavuşmayı ister. İntikam planını mecburen kabul eden Victor ve Beatrice'in aralarında karşı koyamadıkları bir kimya ve güçlü bir ilişki doğar. Şimdi intikam için vahşi bir plan yapmanın zamanıdır....

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