Investco soruşturmasında 20 şirkete daha kayyum atandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu"nca yürütülen soruşturma kapsamında 4 Kasım'daki kararlar doğrultusunda Investco Holding Anonim Şirketine yönetim kayyumu atandığı ifade edildi.

Kayyumluk faaliyetleri çerçevesinde yapılan incelemelerde, "Investco Holding" çatısı altında faaliyet gösteren grup şirketlerin yönetim organlarının soruşturmada şüpheli sıfatıyla bulunduğu, tutuklu üyelerin görevlerini yerine getiremediği aktarılan açıklamada, bir kısım yöneticilerin görevinden istifa etmesi nedeniyle kurulların oluşamadığı, kamuoyu bildirimleri ve resmi yazışmaların dahi akamete uğradığı, ticari faaliyetlerde aksaklık yaşandığının belirlendiği aktarıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Soruşturmanın salahiyeti ve mali dengelerin korunabilmesi adına, Pamel Yenilenebilir Elektrik Üretim AŞ, Verusa Holding AŞ, Verusaturk Girişim Sermayesi Yat. Ortaklığı AŞ, İnnosa Teknoloji AŞ, Acıselsan Acıpayam Selüloz Sanayi ve Ticaret AŞ, Sun Yenilenebilir Enerji Üretim AŞ, Pan Teknoloji AŞ, Şişli Enerji AŞ, Ortaköy Enerji AŞ, Standard Boksit AŞ, Ata Elektrik Enerjisi AŞ, Galata Altın İşletmeleri AŞ, Core Engage Yazılım Anonim Şirketi, Zeroone Interactive Yazılım Anonim Şirketi, Pamukova Elektrik Üretim A.Ş, Uzertaş Kimya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Rem Girişim Sermayesi Yat. Ortaklığı A.Ş, Innosa Yazılım Teknolojileri A.Ş, Probel Yazılım ve Bilişim Sistemleri A.Ş, Vektora Yazılım Teknolojileri Anonim Şirketi firmalarına İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu kayyum olarak atanmıştır."