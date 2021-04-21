Geçtiğimiz günlerde 'Ay Tenli Kadın' şarkısıyla tanınan şarkıcı Ufuk Beydemir'le aşk yaşadığını duyuran oyuncu İpek Filiz Yazıcı, bu kez annesi Aslı Cevahirefendioğlu ile ilgili bir paylaşımda bulundu.

Yazıcı, Instagram'dan butik çiçek yetiştiriciliği ile uğraştığı öğrenilen annesi ile birlikte çekilen eski bir fotoğrafını yayınladı.