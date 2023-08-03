iPhone 15 ne zaman çıkıyor? iPhone 15 fiyat listesi nedir ve özellikleri nelerdir? Apple iPhone 15'in ne zaman çıkacağını açıkladı mı?

iPhone 15 ne zaman çıkıyor? iPhone 15 fiyat listesi nedir ve özellikleri nelerdir? Apple iPhone 15'in ne zaman çıkacağını açıkladı mı?

Apple'ın yeni iPhone modelinin; iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro ve Pro Max olarak 4 farklı model ile çıkarılacağı bilinirken, söz konusu telefonların ne zaman piyasaya sürüleceği büyük bir merak konusu. Daha öncelerde yeni modellerini Eylül, Ekim ve Kasım aylarından duyuran Apple şirketinin yapacağı açıklama milyonlarca kullanıcı tarafından ilgiyle bekleniyor. İşte, detaylar...

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iPHONE 15 NE ZAMAN ÇIKACAK, FİYATI NE KADAR OLACAK?

Apple genelde yeni iPhone modellerini eylül ayında tanıtıyor. iPhone serilerinin çıkış tarihi göz önünde bulundurulduğunda iPhone 15 ve iPhone 15 Pro serilerinin Eylül ayında duyurulması ve piyasaya sürülmesi bekleniyor. Telefonun nasıl bir fiyatlandırmayla çıkacağı ise henüz bilinmiyor.