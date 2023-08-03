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        Haberler Gündem iPhone 15 ne zaman çıkıyor? iPhone 15 fiyat listesi nedir ve özellikleri nelerdir? Apple iPhone 15'in ne zaman çıkacağını açıkladı mı?

        iPhone 15 ne zaman çıkıyor? Apple iPhone 15 fiyat listesi nedir ve özellikleri nelerdir?

        Dünyada ve Türkeye'de milyonların kullandığı iPhone telefon modelinin 15. serisi olan iPhone 15'in ne zaman çıkacağı gündem olmuş durumda. Konuyla ilgili olarak gözler, söz konusu modelin üreticisi Apple'a çevrilmiş durumda. İşte, teknoloji devinin amiral gemisi İphone 15'lerin çıkış tarihi, özellikleri ve fiyat listesine dair ayrıntılar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.08.2023 - 11:20
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        Apple'ın yeni iPhone modelinin; iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro ve Pro Max olarak 4 farklı model ile çıkarılacağı bilinirken, söz konusu telefonların ne zaman piyasaya sürüleceği büyük bir merak konusu. Daha öncelerde yeni modellerini Eylül, Ekim ve Kasım aylarından duyuran Apple şirketinin yapacağı açıklama milyonlarca kullanıcı tarafından ilgiyle bekleniyor. İşte, detaylar...

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        iPHONE 15 NE ZAMAN ÇIKACAK, FİYATI NE KADAR OLACAK?

        Apple genelde yeni iPhone modellerini eylül ayında tanıtıyor. iPhone serilerinin çıkış tarihi göz önünde bulundurulduğunda iPhone 15 ve iPhone 15 Pro serilerinin Eylül ayında duyurulması ve piyasaya sürülmesi bekleniyor. Telefonun nasıl bir fiyatlandırmayla çıkacağı ise henüz bilinmiyor.

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        GEÇMİŞ DÖNEM iPHONE'LARIN ÇIKIŞ TARİHLERİ

        İşte iPhone'ların çıkış tarihlerinin bir zaman çizelgesi:

        iPhone 14 Pro: 7 Ekim 2022

        iPhone 14: 16 Eylül 2022

        iPhone 13 : 23 Eylül 2021

        iPhone 12 : 23 Ekim 2020

        iPhone 11 : 20 Eylül 2019

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        iPhone XS : 21 Eylül 2018

        iPhone X : 3 Kasım 2017

        iPhone 8 : 22 Eylül 2017

        iPhone 7 : 16 Eylül 2016

        Haberi Hazırlayan: Mirac Tunc
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