Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, "İlk inceleme sonuçlarına göre bu sınavda adaylara yöneltilen sorulardan bazılarının, bir yayınevinin soru kitapçıklarında yer aldığı tespit edilmiştir." açıklamasında bulundu. ÖSYM başkanı Ersoy, açıklamasının devamında KPSS sınavlarının iptal edildiğini duyurdu. Açıklamanın ardından iptal edilen KPSS sınavının ne zaman yapılacağı araştırılmaya başlandı. İşte konuya ilişkin detaylar...