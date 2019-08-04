Mayıs ayında Fiat Chrysler Automobiles'in (FCA) Renault'a yaptığı birleşme teklifi otomotiv dünyasında heyecan yaratmıştı.

Her ne kadar Renault çeşitli nedenlerle teklifi geri çevirse de, FCA kolay vazgeçmeyeceğinin sinyallerini vermişti.

O dönem Renault'un kararının arkasında yatan nedenler arasında ise, Fransız markanın küresel ittifak ortağı Nissan ile Renault'un en büyük ortağı olan Fransız Hükümeti'nin karşı çıkması sıralanmıştı.

Gelişmelerin üzerinden henüz iki ay geçmeden, Nissan'ın Renault-FCA birleşmesi için yeşil ışık yakabileceği belirtildi.

Wall Street Journal'in aktardığına göre, Nissan, Renault'un Japon markadaki yüzde 43.4 oranındaki hissesini azaltmasını istiyor.

Şirket kaynakları, ancak bu şekilde Nissan'ın Renault'a FCA ile birleşmesi için onay verebileceğini aktarıyor.

GERİLİM CEO TUTUKLANINCA BAŞLADI

Renault-Nissan İttifakı'nın mimarı Carlos Ghosn'un, geçen yıl hakkındaki yolsuzluk iddiaları ile Japonya'da göz atına alınıp tutuklanmasının ardından, Nissan ile Renault arasında iplerin gerildiği biliniyor.

Her fırsatta söz konusu ittifakın yeniden yapılanması gerektiğini ifade eden Nissan, global satışlarda Renault'tan daha fazla araç satmasına rağmen ittifakın küçük ortağı olmasından dolayı rahatsızlık duyuyor.

Öyle ki, Renault'un Nissan'daki yüzde 43.4 oranındaki hissesine karşılık, Nissan'ın Renault'ta yüzde 15 oranında hissesi bulunuyor. Ayrıca, Fransız markanın Nissan yönetim kurulundaki haklarının aksine, Nissan'ın Renault yönetiminde söz hakkı bulunmuyor.

EN ÖNEMLİ MODELLERİ TÜRKİYE'DE ÜRETİLİYOR

Mayıs ayında detaylarını aktardığımız birleşme teklifinin detaylarına bir kez daha göz atmakta fayda var.

Öyle ki, Renault'un FCA ile birleşmesinin ardından kurulacak yeni şirketin yılda 168 milyar euroluk gelir elde etmesi ve tüm dünyada 382 bin kişiye istihdam sağlaması bekleniyor.

Öte yandan, 35 milyar dolarlık dev birleşmenin, ortak parça kullanımı ve teknoloji paylaşımı sayesinde her iki şirkete de yılda 5.6 milyar dolarlık tasarruf yaratması söz konusu.

İki dev üreticini birleşme kararı Türkiye'yi yakından ilgilendiriyor. Öyle ki, hem Fiat hem de Renault Türk otomotiv sanayisinin en güçlü iki oyuncusu konumunda.

Ülkedeki yatırımlarının geçmişi 50 yılı bulan iki şirket de, dünyada en çok satan modellerinin üretim üssü olarak Bursa'yı kullanıyor.

13 BİN KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLIYORLAR

1969 yılından bu yana üretim yapan Oyak-Renault fabrikası 6 bin kişiye istihdam sağlarken, 1971 yılında kurulan Koç Holding-Fiat ortaklığındaki Tofaş fabrikasında yaklaşık 7 bin kişi çalışıyor.

360 bin otomobil ve 750 bin motor üretim kapasitesi ile Renault'nun Batı Avrupa dışında en yüksek kapasitesine sahip üretim tesislerinden biri olan OYAK Renault’un ürettiği otomobil ve mekanik aksamlar 70’e yakın ülkeye ihraç ediliyor.

Oyak-Renault Fransız markanın en çok satılan modelleri Clio ile Megane üretimini üstlenirken, Tofaş fabrikası ise Egea ailesi ile birlikte hafif ticari modelleri Doblo ve Fiorino'yı Amerika dahil birçok pazara farklı isimler ile ihraç ediyor.

Türkiye'nin en büyük 500 sanayi kuruluşunun sıralandığı İSO 500 listesinde de Oyak-Renault dördüncü sırada bulunurken, Tofaş ise 5'inci sırada yer alıyor.

Olası FCA-Renault birleşmesinin ardından, yeni kurulacak şirketin Türkiye'de nasıl bir yapılanmaya gideceği ise merak ediliyor.